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巷仔內／柯文哲動怒為公務員發聲？恐怕只為挫議員銳氣

▲台北市長柯文哲14日下午臨時新增行程，更事先準備好講稿，對外發表聲明批評議員把公務員作為作秀工具，甚至在過程中對公務員極盡「訕笑羞辱」。（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）
▲台北市長柯文哲14日下午臨時新增行程，更事先準備好講稿，對外發表聲明批評議員把公務員作為作秀工具，甚至在過程中對公務員極盡「訕笑羞辱」。（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）

記者丁上程／特稿

2022-06-14 22:08:502022-06-14 22:09:46

台北市長柯文哲今（14）日下午臨時新增行程發表聲明，內容甚至預先擬好稿子，面對媒體鏡頭逐一說明。除了有備而來以外，柯文哲說到激動處甚至還些許動怒，質疑議員把公務員當作「作秀的工具、訕笑羞辱」。「作秀」與否恐怕只能各自解讀，但幾可確定議員在會議過程中絕無「訕笑羞辱」的情況發生。而柯文哲竟這樣就動怒？恐怕只是為了搏版面挫挫議員們的銳氣。

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先從財政建設委員會當天的會議內容說起，其中會展基金會的林姓員工，在被議員林穎孟詢問時，從頭口吃到尾的狀況雖然令人有些同情，但林穎孟詢問的內容也都針對林姓員工在上班時於PTT發文的相關內容，由於涉及造謠，詢問理由與原因也是無可厚非。要因此批評議員把公務員當作秀工具，恐怕也有些過度解讀。

至於社民黨議員苗博雅，將交通局林姓科長於上班期間在PTT上，較為爭議性的留言做成簡報檔，要求林姓科長重新唸出來，此舉或多或少就有些許爭議了。不過問題來了，苗博雅要求科長在會議中唸出自己「在網路上公開的留言」就是柯文哲口中公審？就是「訕笑辱罵」或是「把公務員當成作秀的工具」的表現？這樣的論調恐怕太過武斷。

PTT上的留言無法刪除，且人人都可以透過網路看到，本是公開資訊的相關內容，要求該名留言者將自己的留言重新唸一次，就是一種公審？就是一種侮辱國家公務員，當作議員個人政治作秀的工具？那當該名科長在留言的時候，有沒有想過對於被留言針對的對象來說，也是一種公審侮辱？但柯文哲卻只想到自己轄下的科長被公審，那有沒有回頭想想被針對的人又是如何被污辱？

整起事件中，怒批議員「作秀」、羞辱公務員的柯文哲，差別待遇的態度更加明顯。在網路上批評他的網友，無論有沒有證據指稱對方是網軍，他一律視為「黑柯產業鏈」，質疑「媒體、名嘴、網軍一條龍處理」，更向執政黨喊話「網軍名嘴治國終將遭報應」。

不過在面對到自家公務員在網路上批評他人、造謠帶風向的同時，態度卻180度大轉變，強調「不是說在網路上批評民進黨政府，就說是柯文哲的網軍」，更直言自己在這件事情上採取的是比較寬容的態度，僅要求每個人對自己得行為負責，更直呼「不可以隨便說別人是網軍」。

所以，在看待「網軍」這個議題上，如此差別待遇的柯文哲，下午一怒嗆議員，究竟是真的為了公務員站出來發聲？還是僅是被踩到尾巴氣得跳腳，才出來挫挫議員們的銳氣？最終到底是誰在「作秀」，誰又在極盡所能「辱罵」？恐怕已經不言可喻。

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