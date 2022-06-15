Flash Coffee買10送10 星巴克「今明兩天」爽喝買一送一
咖啡優惠眾多，最多砍到半價、再少也有6、7折，喝原價咖啡已讓人卻步。今天正是喝咖啡的好日子，因為星巴克、FLASH COFFEE閃電咖啡、85℃都在今（15）日開跑重磅促銷，星巴克再度祭出會員全品項買一送一，FLASH COFFEE則有買十送十，等於原價打5折。
FLASH COFFEE閃電咖啡宣布和提供先享後付服務的Atome合作，為了慶祝合作上線，首波祭出重量級折扣，即日起至7月31日前，閃電黑咖啡、經典拿鐵、黑糖鮮奶烤茶（中杯）等人氣飲品，透過閃電咖啡LINE官方帳號，點選選單中的咖啡寄杯，選擇方案後到門市透過Atome結帳，就可享「買10杯送10杯」的優惠組合，相當於半價5折。如果是Atome新用戶，可再享首筆滿500元現折200元的新戶優惠。
FLASH COFFEE除了熱門飲品買十送十之外，7月31日前全台門市不限時段，單筆消費滿200元且透過Atome支付，就送人氣甜點青烏龍或紅伯爵可麗露1份，不過口味無法自選，依照門市供應為主。
85℃因應APP跨店取功能上線滿一年，今（15）日起至6月17日限時三天，每天上午10點在85 Cafe APP跨店取開賣大杯拿鐵（95 元）、海岩咖啡（75元）買二送一，等於是6.7折，兩種咖啡每日限量各2000組，每人每天每款限購1組，不限冰熱，可兌換至今年8月底。
星巴克今（15）日起限時兩天推出會員好友分享，6月15日、6月16日每天上午11點到晚上8點，星禮程會員到門市內用、外帶，皆享「全品項」買一送一，不過活動需全額使用星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付。如果還不是星禮程會員，隨時都能免費加入，但每人每次最多買二送二，飲料需當場一次領取。