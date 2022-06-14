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民進黨桃園想贏張善政？除了林智堅以外無人能敵

▲根據台灣議題研究中心委託QuickseeK快析輿情分析統計，桃園市長選戰，民進黨可能的參選人對上國民黨參選人張善政，僅只有林智堅能夠有機會一搏。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲根據台灣議題研究中心委託QuickseeK快析輿情分析統計，桃園市長選戰，民進黨可能的參選人對上國民黨參選人張善政，僅只有林智堅能夠有機會一搏。（圖／台灣議題研究中心提供）

記者丁上程／綜合報導

2022-06-14 23:50:43

2022地方縣市首長選舉即將來臨，其中桃園市長選情相當激烈。相較於國民黨與民眾黨已經相繼宣布由張善政及賴香伶代表參選，身為桃園執政黨的民進黨，至今仍舊舉棋不定。立委鄭運鵬、前立委黃適卓、前立委鄭寶清，以及新竹市長林智堅，都是外界盛傳的人選。而根據民調機構公布的最新數據顯示，能夠與張善政一拼的人選，僅只有林智堅，其他人皆落後於張善政。

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▲根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，四位民進黨可能的桃園市長參選人，林智堅與鄭運鵬的聲量最高，但鄭運鵬的負面聲量過高，對於選戰不見得會有正面影響。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，四位民進黨可能的桃園市長參選人，林智堅與鄭運鵬的聲量最高，但鄭運鵬的負面聲量過高，對於選戰不見得會有正面影響。（圖／台灣議題研究中心提供）
根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，過去一季民進黨內桃園市長可能人選包含林智堅、鄭運鵬、鄭寶清、黃適卓等人的網路聲量表現，則可以發現其中以林智堅的總聲量為最高，佔46.4%，鄭運鵬以42.0%緊追在後，反觀最先表態參選的黃適卓(6.4%)以及鄭寶清(5.1%)聲量則是一如以往的敬陪末座，始終未能突破10%，即使動作頻頻但都無法獲得網路支持群眾的迴響。進一步分析四人的聲量好感度，則可以發現林智堅仍以好感度1.37領先黨內其他對手。而鄭運鵬則因負面聲量過高導致雖然社群具有能見度，但整體好感度落後，較無法爭取中間選民的支持與認同。

▲根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，張善政的正面聲量勝過現任市長鄭文燦。若民進黨的正面聲量要超過張善政，得在鄭文燦與林智堅的聲量相加才有機會。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，張善政的正面聲量勝過現任市長鄭文燦。若民進黨的正面聲量要超過張善政，得在鄭文燦與林智堅的聲量相加才有機會。（圖／台灣議題研究中心提供）
至於四名可能的參選人面對張善政的支持度，QuickseeK將2020年桃園地區不分區政黨票作為政黨基本盤勢、各個候選人的正面聲量以及桃園市長鄭文燦的正面聲量三者之間函數模型進行，做綜合指標進行運算，推導當民進黨派出不同人選時，幾位的得票率，結果顯示只有當民進黨派出林智堅時候，加上鄭文燦的拉抬效果，才有機會進一步爭取中間選民的支持力抗張善政所帶來的海嘯效應，以44.7%對上42.8%險勝。其餘包含鄭運鵬、黃適卓以及鄭寶清將遠遠不及張善政的支持度，即使鄭文燦拉抬情況下，候選人若不夠強，則整體支持度皆呈現明顯落後。

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