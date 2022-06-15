央行升息半碼或1碼起跳？專家：疫情影響將是重要考量

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陳有忠分析，央行本周四將跟進升息主要是台美利差擴大，加上台灣也面臨通膨威脅，國內消費者物價指數（CPI）年增率已連3個月突破3%，5月來到3.39%，創9年半新高，更已連10個月超過「通膨」警戒線2%，主計總處亦上修今年CPI年增率至2.67%，在通膨壓力居高不下，央行這次理監事會至少會宣布升息1碼，至於會不會升到2碼？要看美國聯準會升息幅度，若一次升3碼，就不無可能。
不僅陳有忠預期央行這次至少升息1碼，永豐金預期美國聯準會6月還會升息2碼，台灣央行6月、9月則會各升息1碼。中信金則認為主要央行都把政策轉向對付通膨，而且在第3季之前會升比較快，中信金內部亦預估美聯準會今年升息幅度約7碼到9碼，市場甚至預測到10碼或11碼，而中信金估台灣央行今年將升息2.5碼到3.5碼，目前已升息了1碼，還有1.5碼至2.5碼的空間，而且受到輸入性通膨壓力與國內疫情影響內需，今年經濟成長率保「4」有難度。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也認為，在主要國家央行都在升息之下，台灣央行也會有壓力，「升息是必然」，尤其2022年至今，民眾對經濟及市場最有感的兩件事，應是股市重挫及物價飆升。美股從高點一度大跌近2成，台股亦從萬八一度跌破萬六，5月CPI年增率又達3.39%，突破2%「通膨」警戒線，各項數據顯示資本市場充滿令人不安的不確定性。
國泰世華銀行投資研究團隊最新報告也指出，上半年金融市場巨幅波動的肇因，主要關鍵在於聯準會加大、加快升息動作造成投資人擔憂借貸成本增加，連帶衝擊景氣，且原停留在股市的資金，也有動機轉移至利率較高的固定收益投資工具，甚至直接退出；其次，則是烏俄戰爭使原本就複雜的局勢更添變數。
在美國聯準會升息步伐如此鷹派轉變，也引發市場對「硬著陸」的憂慮逐漸增加。林啟超認為，至2023年底前都難回到舒適區，主要有3大原因，包括一、供給面需時間逐漸改善；二、結構面如房租、薪資、供應鏈調整等成本，未來1年趨勢偏上；三、需求面則面臨景氣趨緩壓力。在通膨疑慮未見削減下，導致利率升過頭不無可能，在貨幣政策遞延衝擊下，未來幾季景氣力道恐將都不會太強，經濟硬著陸的空間確實存在。
因此，林啟超表示，若沒有意外，美國聯準會至少會升息2碼，台灣央行升息也是必然，6 月一定會升息，尤其當其他國家升息都以2碼速度在增加，加上通膨，對央行一定有壓力，但對央行來說，「疫情」是這次升息非常重要考量，央行總裁楊金龍曾多次表示，央行升息考量有3條件，包括國內通膨情勢、疫情對內需產業與消費的影響、美國聯準會貨幣政策動向，現在看起來有2條件已滿足，再來就是疫情對內需產業及消費的影響，通膨與經濟成長會是央行面臨較大的挑戰，預估央行這次升息半碼起跳。
至於央行升息後會不會導致通貨緊縮？林啟超認為，一般來說，物價在很高時，藉由升息，最後會讓景氣變比較緩，景氣比較緩，物價就會往下走，而通縮的意思是CPI掉到0以下，但這可能性不高，除非這地方需求非常的弱，最典型的例子就是日本，因此，他覺得這次升息循環要進入這狀況可能性不大。
不過，陳有忠也提到，由於美國不僅6月將再升息至少2碼，下半年還有4次升息，預估台灣央行9月也還會再升息1碼，至於12月會不會再升息？就要看CPI表現，如果CPI仍在2%以上，央行12月可能會再升息1碼，若在1.5%至2%之間，可能會升息半碼，若在1.5%以下可能就不升或升息半碼。