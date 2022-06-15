白宮：檢討修改川普政府對中國產品所加徵關稅

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尚皮耶在空軍一號上告訴記者：「我們正在討論這件事，並努力使這些胡亂徵收的關稅與我們的優先事項維持一致，以保障我們工人和關鍵行業的利益。」
美國新聞網站Axios引述知情人士說法報導，拜登上週在橢圓形辦公室與內閣主要成員舉行會議時表示，他有意從川普政府的中國關稅清單中刪除一些產品。
面對40年來最高的8.6%通貨膨脹率，拜登及政府高層官員迫切希望採取行動降低物價，即使這會使他們顯得對中國軟弱。
通貨膨脹正侵蝕低收入美國民眾的購買力，嚴重危及民主黨今年期中選舉選情。儘管消弭通膨主要是靠聯邦準備理事會，但目前涵蓋3500億美元中國進口商品的關稅，是拜登可以單方面採取行動來緩解美國消費者壓力的一個領域。
據Axios得到的消息：拜登傾向於命令美國貿易代表署進行正式的「排除程序」（exclusions process），以決定是否免除諸如自行車之類某些消費商品的關稅。在此過程中，他不太可能將鋼鐵和鋁等工業產品包括在內。
不過拜登計劃豁免川普依「301條款」（Section 301）加徵關稅涵蓋的某些產品，可能激怒勞工運動。勞工代表私下曾警告拜登政府官員，他們反對任何放寬關稅的舉措。
美國勞工運動團體上週要求拜登維持川普所有的關稅，他們寫道：「我們的政府必須為國家利益採取行動，強化我們未來的經濟。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110614