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達美樂「9吋披薩99元」賣翻！必勝客2個6吋138元：被虐殺

▲達美樂推出限時7天的外帶9吋小披薩99元，超高CP值獲網友大讚「沒有對手」。（圖／記者黃韻文攝）
▲達美樂推出限時7天的外帶9吋小披薩99元，超高CP值獲網友大讚「沒有對手」。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-15 00:33:052022-06-15 00:34:53

達美樂自6月13日起限時7天推出外帶9吋小披薩99元後，由於可選擇的口味多達15種，還真有人說話算話「照三餐吃」，已連續兩天晚餐都是吃披薩。必勝客目前則有外帶兩個六吋披薩138元優惠，立刻被網友拿來和達美樂相提並論，9吋披薩99元對上兩個6吋138元，就有人直言：「這禮拜不管什麼都是被達美樂虐殺啦」。

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達美樂9吋小披薩原價是355元起，目前官網上常態促銷是每周二、六外送小披薩買一送一，平均一個小披薩是178元起，因此一推出限時7天的「小披薩99元」快閃活動，門市訂單立刻爆量，不用兩百元就能搞定全家兩大兩小晚餐，省錢很有感。且這次99元披薩多達15種口味可選，根據達美樂官方統計，目前最熱賣的3種口味依序是海鮮戀人四喜、經典四喜、夏威夷。

▲99元披薩共有15款，最熱賣3種口味依序是海鮮戀人四喜、經典四喜、夏威夷。（圖／翻攝達美樂官網）
▲99元披薩共有15款，最熱賣3種口味依序是海鮮戀人四喜、經典四喜、夏威夷。（圖／翻攝達美樂官網）
而必勝客在實體門市點餐，或至官網「優惠券兌換」專區輸入活動代碼22875，就可享外帶兩個六吋限定披薩138元，口味限定6選2，包括夏威夷、和風章魚燒、鐵板牛柳、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇6種可選。

▲必勝客有外帶兩個六吋披薩138元優惠。（圖／取自街口支付粉專）
▲必勝客有外帶兩個六吋披薩138元優惠，口味限定6選2。（圖／取自街口支付粉專）
兩大披薩優惠立刻被網友拿來比一比：「兩個6吋比一個9吋小，還是9吋99元划算」、「99元小披薩現在CP值無敵」、「6吋吃餅皮而已」、「達美樂99元完勝，結案」。雖然99元小披薩獲得壓倒性支持，但也有人認為必勝客份量剛剛好，對於食量小的人來說，達美樂9吋披薩吃不完。網友也點破最現實的一點，即使99元小披薩打遍天下無敵手，「但快閃優惠也只剩5天到這個周末」。

▲「海鮮戀人四喜」人氣最高，不用百元一次就能吃到4種口味。（圖／記者黃韻文攝）
▲達美樂99元披薩以「海鮮戀人四喜」人氣最高，不用百元一次能吃到4種口味。（圖／記者黃韻文攝）

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