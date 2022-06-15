IE瀏覽器走入歷史！5個讓人意外的point：變工具人最心酸

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IE在1995年首次亮相，當時正是網路準備起飛的時代，當時的勁敵為網景（Netscape）瀏覽器，而微軟看到了網路的無限商機，因此推出免費IE，後來與Windows作業系統綁定推出微軟在Windows 95系統中，內建Internet Explorer 1.0，讓全球市佔率狂飆到95%以上，成為瀏覽器的龍頭，也讓微軟惹上壟斷官司。
慢到變成各式梗圖
因為IE瀏覽器速度相當慢，讓一代瀏覽器霸主成為各式梗圖。像是眾家瀏覽器紛紛回答2~3題的答案後，IE還在回答第一個問題，還有像是「如果IE都有膽要求你將它設為預設瀏覽器，你當然有膽去約你喜歡的女生出來！」
IE變成工具人
因為是內建瀏覽器，成為民眾下載其他瀏覽器的工具，就有網友說最適當的 IE 10的歡迎畫面：「歡迎使用IE 10，請問您想下載哪一種瀏覽器？，火狐、Chrome、Opera、Safari？」。
台灣幾乎只剩公家單位、學校在用IE
微軟大力的引導用戶轉用Edge，但根據國外網站的數據調查，全世界還有約1.65%的IE用戶，台灣仍有IE限定才能打開的網站，從網友的留言來看，大多以公家機關、學校單位為主。
其實還有隱藏版IE可以用到2029
微軟表示可以啟用Edge內建的IE模式，開啟舊版網站和應用，並承諾在兼顧安全性的情況下，會保留保障老舊網站的支援性直到 2029 年才刪除。