司院副秘周占春調懲戒法院　國民法官推手派最高法院

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台北高等行政法院庭長許瑞助及最高行政法院辦事法官李玉卿調任最高行政法院實任法官；司法院司法行政廳長許紋華調派最高法院辦事法官，高院庭長黃斯偉、林婷立調派最高法院辦事法官。
最高法院辦事法官徐福晋、陳麗玲、李瑜娟、邱璿如、李麗珠、江翠萍、汪梅芬，及司法院辦事法官兼副廳長黃潔茹、法官學院主任秘書賴惠慈及高院法官黃明發、胡宏文、邱景芬、林庚棟等17人調最高法院辦事法官。再任法官吳祚丞派代為高院法官，再任法官康存真派代為新北地院法官。
周占春去年調司法院副秘書長以前，在法官學院擔任院長，依《法官法》規定，行政職滿6年須回任審判工作，周的副秘書長職期到明年初滿6年，但日前他獲司法院長許宗力推薦，提早回任審判工作，到懲戒法院任終審法官。
蘇素娥則是明年上路《國民法官法》重要推手之一，她今年11月行政職滿6年，申請提早回任審判，調最高法院法官，屬實任缺。
其餘人事名單如下：
台中地院候補法官陳怡珊候補服務成績經審查及格。
同意發給台南地院法官羅郁棣勞動類型專業法官證明書；同意發給新北地院法官莊哲誠、台中地院法官黃司熒、基隆地院法官藍君宜等3人少年類型專業法官證明書；同意發給新北地院試署法官周靖容、候補法官盧柏翰、嘉義地院法官黃仁勇等3人家事類型專業法官證明書。
推選最高法院法官鄧振球、智慧財產及商業法院法官兼庭長李維心、士林地院法官李昭然、國立政治大學法學院副教授黃士軒等4人為「司法院裁判書類審查委員會」委員；推選最高行政法院法官蕭惠芳、高院法官黃玉婷、彰化地院法官陳薏伩、國立台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人為「司法院庭長任期審查委員會」委員；推選最高法院法官鄧振球、國立台北大學法律學系教授林超駿等2人為「司法院職務評定再復核委員會」委員。