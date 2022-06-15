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最後一波梅雨來襲！全台大雨熱區時程曝　週五起放晴炎熱

▲氣象局表示，今（15）日北方鋒面接近，環境轉為不穩定，西半部地區整天不定時有局部陣雨或雷雨，東半部以多雲午後雷陣雨的天氣為主。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲氣象局表示，今（15）日北方鋒面接近，環境轉為不穩定，西半部地區整天不定時有局部陣雨或雷雨，東半部以多雲午後雷陣雨的天氣為主。（圖／翻攝自中央氣象局）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 06:38:33

中央氣象局表示，今（15）日北方鋒面接近，環境轉為不穩定，加上風場仍偏西南風，西半部地區整天不定時有局部陣雨或雷雨，清晨至上午由於鋒面較靠近台灣，中部以北沿海地區容易有較大雨勢發生；東半部以多雲午後雷陣雨的天氣為主，午後降雨明顯，尤其在中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生的機率，並且容易伴隨雷擊及強陣風發生，外出請攜帶雨具備用。

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▲氣象局說明今（15）日天氣。（圖／中央氣象局）
▲氣象局說明今（15）日天氣。（圖／中央氣象局）
氣溫方面，夜晚至清晨各地低溫約25、26度，白天高溫上，北部及東半部雲量增多，高溫略降，預估在29、30度左右，中南部地區仍有32、33度的高溫，感受上偏悶熱。週四北方鋒面較接近台灣，水氣偏多，天氣較不穩定，各地降雨機率提高，西半部地區有整天不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別留意午後東北部、東部、中部以北地區及南部山區有局部大雨發生的機率。

週五至下週一偏南風影響，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下週二各地大多為多雲到晴，水氣較少，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。22日至24日太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。今日氣溫略降，各地氣溫：北部23至30度，中部23至32度，南部24至33度，東部23至32度。明日局部地區仍有陣雨或雷雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，週五至下週日「滯留鋒」逐日北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，南方水氣多，「天氣悶熱」、大氣不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有局部陣雨或雷雨，仍屬「梅雨季」多雨的型態，應持續注意較大雨勢。下週一、二「太平洋高壓」偏弱，「天氣炎熱」，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，最新美國(GFS)模式未來15天的模擬顯示，南方氣團逐漸增強，「滯留鋒」北退至華南、華中一帶徘徊；今、明影響的「滯留鋒」，應是今年梅雨季(5、6月)的最後一波。（編輯：倪浩軒）

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