最後一波梅雨來襲！全台大雨熱區時程曝　週五起放晴炎熱

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週五至下週一偏南風影響，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下週二各地大多為多雲到晴，水氣較少，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。22日至24日太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。今日氣溫略降，各地氣溫：北部23至30度，中部23至32度，南部24至33度，東部23至32度。明日局部地區仍有陣雨或雷雨的機率。
最新歐洲模式模擬顯示，週五至下週日「滯留鋒」逐日北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，南方水氣多，「天氣悶熱」、大氣不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有局部陣雨或雷雨，仍屬「梅雨季」多雨的型態，應持續注意較大雨勢。下週一、二「太平洋高壓」偏弱，「天氣炎熱」，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。
吳德榮指出，最新美國(GFS)模式未來15天的模擬顯示，南方氣團逐漸增強，「滯留鋒」北退至華南、華中一帶徘徊；今、明影響的「滯留鋒」，應是今年梅雨季(5、6月)的最後一波。（編輯：倪浩軒）