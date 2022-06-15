高空墜落奇蹟生還！傘兵秦良丰復健4年終能翻身 父淚崩
陸軍特指部傘兵秦良丰，於2018年5月進行漢光演習時，跳傘過程中因主傘張開不完全，從1300呎高空墜落重摔地面，奇蹟生還但也因而癱瘓，踏上漫長的復健之路。而4年過去了，秦良丰終於成功翻身，讓秦爸爸直呼流著眼淚在高興，「終於達成了這最艱難的第一步了！」
秦良丰當年墜落地面重摔後，第一時間就是送往童綜合醫院搶救。而童綜合醫院副院長吳肇鑫昨（14）晚在臉書發文表示，「傘兵秦良丰從重傷、起死回生、癱瘓、復健...也和台灣一起歷經兩年多的全民抗疫。四年多來，良丰不斷地克服萬難，承受絕大多數人難以跨越的復健治療。」
吳肇鑫透露，「當年我們團隊誠摯地拜託他，為了自己、為了家人、也為了讓許多脊髓損傷病友得以看到微微的一線希望真的有機會實現，他一定要堅持到底，挺身而出！」
吳肇鑫強調，「不能翻身是脊髓損傷病人的宿命，反覆的褥瘡更是痛苦的深淵。翻身不是起點，更不是終點！」吳肇鑫最後也感性表示，「順利翻身後，我們更期待他可以時來運轉，成功地走向他的人生道路！」
而秦爸爸也在個人臉書透露心情，直呼「4年多了！你終於達成了這最艱難的第一步了」，看到秦良丰抖動的腳奮力完成翻身的動作，秦爸爸感慨自己流著眼淚在高興，想起當年還是嬰幼兒時的翻身，「同樣有著高興，但今天卻是多了難過和眼淚。因為這段路你走的不容易」。
秦爸爸最後也感謝所有幫助秦良丰的人，「這段期間因為疫情關係，我和媽媽為了配合醫院無法去醫院陪你。很高興你沒有放棄，謝謝你又給了爸爸媽媽希望，也要感謝一直在你身邊幫助你的人」。（編輯：倪浩軒）