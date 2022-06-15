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唐山案黑勢力「水很深」！汪小菲衰砸4億買地還打輸官司

▲汪小菲自曝10多年前投資至今要不回錢。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲自曝10多年前投資至今要不回錢。（圖／汪小菲微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-15 08:41:32

大陸近日爆發唐山打人案，9人因為騷擾女性邀請吃飯被拒絕，結果糾眾痛毆受害者，引起網友眾怒，痛斥唐山地痞流氓黑勢力龐大，而網友發現早在去年汪小菲就曾爆料花上億元人民幣（逾4.4億元台幣）在唐山投資買地，結果遲遲拿不到房產證，對方還拿去抵押借錢，他一怒告上法院，一審勝訴，近日捲入婚變風波的他，面對唐山案甚囂塵上，竟悄悄現身留言區，哀嘆第二審竟然輸了！

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▲汪小菲最近化身廚師示範家常料理。（圖／汪小菲抖音）
▲因被狗仔爆料婚內出軌，汪小菲至今多天未進行直播。（圖／汪小菲抖音）

汪小菲去年10月在微博實名爆料，2009年在唐山當地政府招商之下，曾花上億元人民幣投資俏江南餐廳，並成立一個8,000多平方公尺的餐飲商城，解決不少就業問題，結果卻遲遲拿不到房產證，後來經營不善，想要拿房產抵押借錢時，才發現當地開發商早就將房產非法抵押多次，他花大筆錢買地卻拿不到產權，也無法出售該樓盤，曾多次投訴卻未獲高層處理，氣得將對方告上法院，一審獲得勝訴。

▲汪小菲去年爆料在唐山砸錢投資，結果拿不到產權。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲汪小菲去年爆料在唐山砸錢投資，結果拿不到產權。（圖／翻攝汪小菲微博） 
▲婚變風暴中的汪小菲現身，透露官司二審翻盤。（圖／翻攝微博）
▲婚變風暴中的汪小菲現身，透露官司二審翻盤。（圖／翻攝微博）

如今唐山打人事件在網上曝光後，一些老百姓包括外地投資人和老闆紛紛站出來以親身遭遇投訴當地惡勢力，網友發現，第一個實名舉報唐山惡勢力的竟是汪小菲，感嘆即使是知名的京城四少都要不回權利，一般百姓更難伸張正義，網友們關切此案下落，因婚變10多日沒有直播的汪小菲，竟悄悄現身留言區，自嘲「二審竟然翻案了」，配上一張笑哭臉的符號，透露哭笑不得的情緒。粉絲也笑稱他投資眼光太差，難怪大S想離婚！

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