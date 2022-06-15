2022年IMD世界競爭力評比　台灣連4年進步、躍升全球第7

國發會今（15）日上午指出，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2022年IMD世界競爭力年報」中，台灣在63個受評比國家裡排名升至第7，比去（2021）年進步1個名次，連續第4年進步，此一排名為2013年以來最佳。



根據IMD最新公布報告顯示，2022年世界競爭力前10強分別為丹麥、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷蘭、台灣、芬蘭、挪威、美國，而中國大陸位居第17名，韓國則在第27名。



台灣歷年IMD競爭力排名以2011年、2012年名列第6、第7表現最佳，2022年由前一年第8升至第7，連續第4年進步，也是創下2013年以來最佳。



國發會表示，IMD評比會從各國經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設4大指標，台灣今年在上述4大項排名中名次分別為第11、第8、第6，以及第13明。



值得一提的是，4大指標中，我國今年「企業效能」與「基礎建設」各進步一名，升至世界第6名與第13名；「政府效能」表現持平，排名第8；至於「經濟表現」則因台灣2020年受疫情影響較為輕微，比較基期較高，加上受到2021年本土疫情升溫實施「三級警戒」影響，排名滑落5個名次至世界第11名。



國發會指出，4大指標中涵蓋的20項評比裡，2022年台灣「國內經濟」與「經營管理」高居世界前5名；與此同時，細項評比中有多項評比名列前3，其中「人均金融卡交易額」、「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標更高居世界第1。



國發會肯定台灣在疫情的嚴峻考驗下，今年競爭力評比中仍能獲此佳績，彰顯台灣整體競爭力獲得國際肯定，這是全民共同努力的成果。





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