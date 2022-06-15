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吳淑珍「確診」深夜住院！陳水扁曝：陳其邁有致電關心

▲陳水扁在臉書表示，太太吳淑珍確診後狀況堪憂，因此昨天晚間已住進奇美醫院。（圖／翻攝陳水扁臉書）
▲陳水扁在臉書表示，太太吳淑珍確診後狀況堪憂，因此昨天晚間已住進奇美醫院。（圖／翻攝陳水扁臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 09:35:30

隨著疫情在台爆發，前第一夫人吳淑珍，在本月10日也傳出確診消息，但因吳淑珍脊髓損傷，導致抵抗力較差，被形容猶如「風中殘燭」，對此，前總統陳水扁昨天（14日）晚間，在臉書發文表示，目前吳淑珍已經住進高雄長庚醫院了，另外，也提及市長陳其邁在深夜有致電關心。

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▲前總統夫人吳淑珍確診，前總統陳水扁指出，好像風中殘燭即將熄滅。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
▲吳淑珍確診，前總統陳水扁指出，好像風中殘燭即將熄滅。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
陳水扁在臉書說到，「原本不願麻煩基層醫護人員，打算選擇親自照顧在家中隔離的扁嫂，無奈隨著病情變化，特別是打完高蛋白後，病況仍沒有起色，怎不擔心?」文中也特別對奇美醫院表示感謝，因扁嫂PCR檢驗為陽性，院方便立刻投藥，讓她服用抗病毒的PAXLOVID。

最後陳水扁再次對各界致謝，同時提到高雄市長陳其邁，在12日深夜有來電關心，表示陳其邁有說「還是有點擔心，住院也許會好些，照x光看一下狀況，比較擔心肺炎症狀，如果痰多或喘、血氧低就要送醫院。他已請高長胸腔內科權威林孟志副院長，全力幫忙照顧、請阿扁放心」。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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