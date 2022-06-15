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加拿大解除接種令　不再要求國內與出境旅客打疫苗

▲加拿大官員14日表示，要求國內與出境旅客以及聯邦機關和交通機構職員接種COVID-19疫苗的規定，將自下週起暫停實施。圖為溫哥華機場。（圖取自VancouverInternationalAirport臉書）
▲加拿大官員14日表示，要求國內與出境旅客以及聯邦機關和交通機構職員接種COVID-19疫苗的規定，將自下週起暫停實施。圖為溫哥華機場。（圖取自VancouverInternationalAirport臉書）

中央社

2022-06-15 10:56:31

（中央社渥太華14日綜合外電報導）加拿大官員今天表示，要求國內與出境旅客以及聯邦機關和交通機構職員接種COVID-19疫苗的規定，將自下週起暫停實施。然而，民眾搭乘飛機與火車時仍需佩帶口罩。

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法新社報導，加拿大交通部長阿爾加布拉（Omar Alghabra）在記者會上說：「我很開心地宣布，6月20日起，我們的政府將暫停實施在加拿大需接種疫苗才能搭乘飛機或火車的規定。」

阿爾加布拉說，加拿大各地的疫苗接種率高、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例與住院率下降。同時，其他防疫限制也多已解除。

然而，政府間事務部長勒布朗（Dominic Leblanc）又說，此舉無法馬上緩解加拿大機場的擁擠狀況。

在經歷兩年多的疫情防疫措施與封城後，愈來愈多加拿大人想要出門旅行透透氣，但機場排隊人潮與護照核發延誤問題最近幾週引發民怨。

強制旅客接種疫苗的政策是在去年10月推出，阿爾加布拉警告如果秋季COVID-19病例又見攀升，可能再度實施這項規定。

他說：「我們的政府將持續評估各項措施，將依據最新的公共衛生建議與科學研究，毫不猶豫地做出額外調整。」

同時，入境加拿大的旅客必須持續出示疫苗接種證明，出境時則不再需要出示接種證明。

阿爾加布拉指出，加拿大人的熱門旅行目的地美國，仍要求從海外抵美的旅客出示疫苗接種證明。

加拿大聲明說，政府持續實施要求入境旅客接種疫苗的規定，是因為「其他國家的接種率與病毒控制程度有很大的差異，此舉等同於多加一層防護，以防未來出現變異株」。

根據政府數據，有90%的加拿大人已施打兩劑COVID-19疫苗，同時約半數也已接種了追加劑。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110615

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