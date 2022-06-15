加拿大解除接種令　不再要求國內與出境旅客打疫苗

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阿爾加布拉說，加拿大各地的疫苗接種率高、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例與住院率下降。同時，其他防疫限制也多已解除。
然而，政府間事務部長勒布朗（Dominic Leblanc）又說，此舉無法馬上緩解加拿大機場的擁擠狀況。
在經歷兩年多的疫情防疫措施與封城後，愈來愈多加拿大人想要出門旅行透透氣，但機場排隊人潮與護照核發延誤問題最近幾週引發民怨。
強制旅客接種疫苗的政策是在去年10月推出，阿爾加布拉警告如果秋季COVID-19病例又見攀升，可能再度實施這項規定。
他說：「我們的政府將持續評估各項措施，將依據最新的公共衛生建議與科學研究，毫不猶豫地做出額外調整。」
同時，入境加拿大的旅客必須持續出示疫苗接種證明，出境時則不再需要出示接種證明。
阿爾加布拉指出，加拿大人的熱門旅行目的地美國，仍要求從海外抵美的旅客出示疫苗接種證明。
加拿大聲明說，政府持續實施要求入境旅客接種疫苗的規定，是因為「其他國家的接種率與病毒控制程度有很大的差異，此舉等同於多加一層防護，以防未來出現變異株」。
根據政府數據，有90%的加拿大人已施打兩劑COVID-19疫苗，同時約半數也已接種了追加劑。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110615