男「裝心臟導管」報25公里路跑猝死！跑山獸老婆挨告4年

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跑山獸和老婆一開始就對家屬提出多次協助的建議，對方卻在得知意外發生後，立即出面協商並索賠170萬，原因是喪葬相關費用以及保險不理賠，夫妻倆在協商過程中才知道，該名跑者不但有心臟相關病史，還安裝了3根心臟導管。
跑山獸指出，有心臟相關疾病參賽已經違反參賽規定，跑者在參賽前都有簽署免責聲明，並充分了解賽事的難度，「有心臟病史且沒有良好體能不適合參與高強度活動，也不應參加高強度賽事以免危及自身安全或造成他人風險」。
跑山獸夫婦經歷了3次刑事法庭判決以及上訴皆宣告不成立，現在又跑了2次民事法庭，分別被求賠630萬及430萬，4年來這場官司已經讓兩人身心飽受煎熬，因此他也呼籲大眾，在參加運動時要了解自己的身體狀況，即使沒有感覺任何心臟不適，也強烈建議接受心臟超音波檢查，「為自己和家人負責，做任何事甚至在私領域生活中都是如此」。
而根據高院的二審判決指出，此次事件中廠商確實未制定緊急救護應變計畫，違反了注意事項規定，不過因吳姓跑者本身患有心臟病及心臟病衰竭病史，卻隱瞞病史並執意簽署參賽同意書，才會導致悲劇發生，可知吳姓跑者的死亡和廠商未制定緊急救護應變計畫之間沒有相當因果關係，故吳男家屬無理由求償。
事實上，跑山獸2012年自捷克到台灣當交換學生，3個月後就結識妻子，婚後於去年3月獲外僑永久居留證，夫妻倆也對台灣的山林十分熱愛，共同創立了「Beast Runners跑山獸」網站，經常舉辦台灣山林越野活動，邀請各路好手來參加。
跑山獸因身手敏捷，對山林地形也十分了解，因此時常參與搜救行動，今年3月和碩聯合科技前副總裁蔡進國登山失蹤後，跑山獸也受家屬委託參與搜救團隊，在蔡進國失聯的第5天尋獲遺體，另外，跑山獸2014年參加嘉明湖步道越野賽時，以3小時53分拿下第1，創下紀錄，因而被取名為「奔馳的野獸」、「神級的領域」，也在去年以4天半完成中央山脈「大南三段」縱走的傳奇。（編輯：賴禹妡）