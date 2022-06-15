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入境檢疫政策放寬！「3+4」新制今起上路　7大QA一次看懂

▲指揮中心宣布，自今天（15日）起，國外入境台灣的旅客，居家檢疫天數將改為3天，外加4天自主防疫。(示意圖／NOWnews資料照片)
▲指揮中心宣布，自今天（15日）起，國外入境台灣的旅客，居家檢疫天數將改為3天，外加4天自主防疫。(示意圖／NOWnews資料照片)

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 10:25:45

隨著台灣防疫政策改為「與病毒共存」，指揮中心宣布，自今天（15日）起，由國外入境台灣的旅客，居家檢疫天數將改為3天，外加4天自主防疫，為此，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理入境「3+4政策」常見問題，7大QA呈現讓您一次搞懂。

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▲指揮中心日前宣布，將放寬入境居家檢疫天數，改成３＋４。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心日前宣布，將放寬入境居家檢疫天數，改成居家檢疫3天+4天自主防疫。(圖／指揮中心提供)
Q1：哪些地方可以做為入境檢疫處所?

A：檢疫處所須為「1人1戶」，民眾可選在自家住宅、親友住所或入住防疫旅館檢疫，另外原則上以同一地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫。

Q2：入境後可以請家人來機場接我嗎?

A：入境可以由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

Q3：居家檢疫與自主防疫可以在不同地點嗎?

A：雖原則上以同一地點，完成居家檢疫及自主防疫，但民眾有需要仍可更改地點，但須經過自主防疫所在地的地方政府同意，並遵守「1人1戶」原則。

Q4：自主防疫期間可以外出嗎?

A：若2天內家用快篩呈現陰性即可外出，但在外仍須全程配戴口罩、保持社交距離；住在旅館的民眾可將「快篩陰性」提供給旅館業者，確認後就可以外出。

▲自主防疫期間原則上可外出，但民眾仍須戴好口罩、為持社交距離。（圖／指揮中心提供）
▲自主防疫期間原則上非不要不可外出，但民眾若必須外出，仍須戴好口罩、為持社交距離。（圖／指揮中心提供）
Q5：自主防疫期間可以上班嗎?

A：商務履約得上班、參訪、演講、開會，但仍應全程戴口罩及保持社交距離。但考量移工、漁工及學生是採共同生活模式，群聚感染風險較高，自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。另外，商務履約可在餐廳的獨立空間內，獨自或是與特定對象共餐，但須有隔板、保持社交距離。

Q6：自主防疫期間可以搭乘大眾運輸工具嗎?
A：民眾只要能戴好口罩、維持社交距離，自主防疫期間仍可搭乘捷運、高鐵等大眾運輸，但不宜搭飛機前往離島，因考量離島醫療支援較少，建議仍留在本島不要移動。

Q7：同天入境的家人或同住者，可以在「3+4」期間同住嗎?
A：同日入境的家屬、同住者可以選擇在防疫旅館、1人1戶的自宅或親友住所同住，另外同住者係指於國外具共同生活者，也包括固定提供生活照護之看謢人員。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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