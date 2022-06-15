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《原子》見面會黃牛票喊到3萬　Nownews獨家轉播救粉絲

▲《原子少年》見面會黃牛票喊到3萬，Nownews一招拯救無緣粉絲。（圖／原子少年IG）
▲《原子少年》見面會黃牛票喊到3萬，Nownews一招拯救無緣粉絲。（圖／原子少年IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-15 10:44:012022-06-15 11:32:36

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，打造潛力偶像新世紀男團，而18日晚上將迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，門票一出直接秒殺，傳出一張票黃牛票竟喊價至3萬，還好當天《NOWnews今日新聞》有獨家轉播，讓原本無緣的粉絲，能與期待已久的選手們在線上碰面！

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▲▼《原子少年》上月底進入淘汰環節。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》播出後獲得熱烈迴響。（圖／野火娛樂提供）
近來因疫情影響，許多表演、舞台劇紛紛停辦，《原子少年》也因為先前也因選手染疫無法錄影，節目暫停播出2周，不過粉絲們仍準時收看製作單位精心設計的精華版，重溫少年們的精彩舞台，可見節目的收視、人氣不容小覷。

日前《原子少年》官方網站釋出首場見面會資訊，少年們將現場重現第一賽制中演出的主題曲，包括《怎麼會》、《反差的我》、《Countdown》、《King》、《全世界暫停》等歌曲，許多粉絲在群組表示「點進去不到1分鐘就沒票了」，售票社團也傳出一張票喊價至3萬，因此官方緊急發布消息感謝粉絲支持，也希望大家不要花錢購買黃牛票。

▲原子少年門票秒殺。（圖／原子少年IG）
▲原子少年門票秒殺。（圖／原子少年IG）
《原子少年》見面會堪稱「秒殺等級」，還好《NOWnews今日新聞》日前有加碼放送5組門票，透過IG辦抽獎活動，希望能再保留5位幸運粉絲，貼文一出馬上湧入超過5千則留言，而《NOWnews今日新聞》也將透過獨家轉播，帶大家直擊《原子少年》見面會現場，釋出線上演唱會售票資訊後獲得熱烈迴響，瞬間拯救無緣粉絲。另外，製作單位也有照顧到海外，開放「星際巡航票」給居住在台灣以外的粉絲：「不只台灣地區，無論你在世界的哪個角落，都可以線上與少年相會。」
 

▲《原子少年》見面會將由《NOWnews今日新聞》獨家轉播。（圖／原子少年官網）
▲《原子少年》見面會將由《NOWnews今日新聞》獨家轉播。（圖／原子少年官網）
線上演唱會售票網址：
https://hopemarketing.kktix.cc/events/atomboyz-online

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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