《原子》見面會黃牛票喊到3萬　Nownews獨家轉播救粉絲

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日前《原子少年》官方網站釋出首場見面會資訊，少年們將現場重現第一賽制中演出的主題曲，包括《怎麼會》、《反差的我》、《Countdown》、《King》、《全世界暫停》等歌曲，許多粉絲在群組表示「點進去不到1分鐘就沒票了」，售票社團也傳出一張票喊價至3萬，因此官方緊急發布消息感謝粉絲支持，也希望大家不要花錢購買黃牛票。
《原子少年》見面會堪稱「秒殺等級」，還好《NOWnews今日新聞》日前有加碼放送5組門票，透過IG辦抽獎活動，希望能再保留5位幸運粉絲，貼文一出馬上湧入超過5千則留言，而《NOWnews今日新聞》也將透過獨家轉播，帶大家直擊《原子少年》見面會現場，釋出線上演唱會售票資訊後獲得熱烈迴響，瞬間拯救無緣粉絲。另外，製作單位也有照顧到海外，開放「星際巡航票」給居住在台灣以外的粉絲：「不只台灣地區，無論你在世界的哪個角落，都可以線上與少年相會。」
線上演唱會售票網址：
https://hopemarketing.kktix.cc/events/atomboyz-online
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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