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電子製造業月薪5.7萬居冠　經理人破求職挑高薪迷思

▲畢業季來臨，薪資是不少求職者在乎的關鍵，不過有經理人分享，員工培訓、企業裡的人脈、經理人言行一致等對職涯發展都至關重要。（示意圖／NOWnews資料照）
▲畢業季來臨，薪資是不少求職者在乎的關鍵，不過有經理人分享，員工培訓、企業裡的人脈、經理人言行一致等對職涯發展都至關重要。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-15 10:42:01

畢業季來臨，薪資是不少求職者在乎的關鍵。104玩數據公布2022年十大高薪產業，前三名為電腦及消費性電子製造業5.7萬、半導體業5.5萬、投資理財業5.1萬，但薪資高就是好工作嗎？台泥集團旗下能源科技總經理薛人禎、電通行銷傳播集團企業永續發展合夥人王馥蓓分享，員工培訓、企業裡的人脈、領導人魅力、經理人言行一致等對職涯發展都至關重要。

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「第一份工作該選科技廠的薪水，還是到傳產累積經驗？薪水高但發展慢與薪水低挑戰性高的工作哪個好？。104玩數據提供產業薪資搭配104職涯診所Podcast邀請職場前輩，教新鮮人和求職者，不只用「薪酬」選一家適合你的好公司。

104玩數據取樣19.8萬筆2022年任職於各產業全職工作者的平均月薪。電腦及消費性電子製造業5.7萬最高，半導體業5.5萬排行第二，投資理財業5.1萬排名第三，求職者投入高薪產業多半可共享企業獲利。

只看薪水高，就萬無一失嗎？薛人禎、王馥蓓分享比薪水更重要的事。可考量公司每年在員工投資的訓練經費，人才密度高的公司甚至強迫所有員工每年15天訓練日，學習時數不滿就沒有晉升機會。「一家公司每年多加1萬元，或是培養一輩子每年都能給多1萬元的能力，怎麼算划算許多！」。另外，加入綠能、5G、AI等「風口浪尖」的產業，因為產業題材會延續一段時間，參與其中了解藍圖，提升職涯歷程的價值。

而部分外商或者規模較大企業的部分職務薪水可能一般，但有較完善的制度、較好的名聲，客戶可能是國際型、大客戶居多，公司前後期同事在外面開枝散葉，也是最佳人脈。

此外，也建議求職者可對心儀企業進行背景研究(background research)，觀察過去十年，公司發布的訊息（新聞稿和領導人/經理人受訪內容）與最終表現是否一致，當一家公司趨勢往下，高階主管如何解決問題、對待員工，這攸關公司的誠信與應變能力，也可參考公司的ESG報告書，觀察女性主管比例、離職率等數據了解公司結構。

兩位經理人分享，工作與生活平衡的前提是質量兼顧，要像彈性很好的彈簧延展性高，重要專案或需要學習時，把時間拉長並全力投入，一家好的企業會一定允許做得夠好之後，必須充分休息，讓員工做自己想做的事情。生活與工作平衡的「平衡」不應該從工時長短來看，而是規劃好上下班的生活，上班時間100%到200%全力投入。
 

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