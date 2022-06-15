電子製造業月薪5.7萬居冠　經理人破求職挑高薪迷思

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104玩數據取樣19.8萬筆2022年任職於各產業全職工作者的平均月薪。電腦及消費性電子製造業5.7萬最高，半導體業5.5萬排行第二，投資理財業5.1萬排名第三，求職者投入高薪產業多半可共享企業獲利。
只看薪水高，就萬無一失嗎？薛人禎、王馥蓓分享比薪水更重要的事。可考量公司每年在員工投資的訓練經費，人才密度高的公司甚至強迫所有員工每年15天訓練日，學習時數不滿就沒有晉升機會。「一家公司每年多加1萬元，或是培養一輩子每年都能給多1萬元的能力，怎麼算划算許多！」。另外，加入綠能、5G、AI等「風口浪尖」的產業，因為產業題材會延續一段時間，參與其中了解藍圖，提升職涯歷程的價值。
而部分外商或者規模較大企業的部分職務薪水可能一般，但有較完善的制度、較好的名聲，客戶可能是國際型、大客戶居多，公司前後期同事在外面開枝散葉，也是最佳人脈。
此外，也建議求職者可對心儀企業進行背景研究(background research)，觀察過去十年，公司發布的訊息（新聞稿和領導人/經理人受訪內容）與最終表現是否一致，當一家公司趨勢往下，高階主管如何解決問題、對待員工，這攸關公司的誠信與應變能力，也可參考公司的ESG報告書，觀察女性主管比例、離職率等數據了解公司結構。
兩位經理人分享，工作與生活平衡的前提是質量兼顧，要像彈性很好的彈簧延展性高，重要專案或需要學習時，把時間拉長並全力投入，一家好的企業會一定允許做得夠好之後，必須充分休息，讓員工做自己想做的事情。生活與工作平衡的「平衡」不應該從工時長短來看，而是規劃好上下班的生活，上班時間100%到200%全力投入。