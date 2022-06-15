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大學申請入學分發率57.62％　缺額逾1萬個創4年新高

▲大學申請入學統一分發結果今（15）日公告，缺額逾1萬個，創4年新高。（示意圖／記者陳明安攝）
▲大學申請入學統一分發結果今（15）日公告，缺額逾1萬個，創4年新高。（示意圖／記者陳明安攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-15 10:59:442022-06-15 11:03:04

111學年度大學申請入學統一分發結果今（15）日公告，大學甄選入學委員會統計，今年獲分發人數為4萬6875人，比去年減少3892人，獲分發率為57.62%，比去年少1.81個百分點；今年招生缺額計有1萬294個，比去年大增4029個，創近4年新高，教育部指出，主要受疫情影響，今年有相當多考生以防疫外加名額錄取，若把這些名額設算回去，則缺額狀況與往年差不多。

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甄選會統計，今年總報名人數8萬1350人，相較去年減少4072人，而申請入學招生名額5萬5810個，相較去年增加269個。考生平均申請校系數5.71個，較去年的5.59個有所提升，而通過第一階段篩選考生平均通過校系數，今年為2.88個，也較去年2.87個增加。

再從考生填報志願序獲分發的情形，今年以第一志願序獲分發有4萬3595人，比率為93.%，較去年的89.85%，亦有成長。

今年獲分發人數4萬6875人，含原住民、離島、願景計畫外加名額，但不含以防疫外加名額獲分發的人數，因總報名人數減少，相較去年的5萬767人，減少3892人。

今年受疫情影響，招聯會祭出防疫應變方案，考生達到校系所訂錄取標準，將依防疫外加名額進行分發，不占原本名額、影響一般考生權益，今年經校系以防疫外加名額錄取並獲分發的個案考生計有1023人，依其選填的就讀志序分發至61所大學。

據統計，今年分發後的招生缺額計有1萬294個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較去年的6265個，共增加4029個，連頂大缺額數也高，如台大缺額176個，招生名額使用率較去年減少8.78%，清大缺額193個，招生名額使用率較去年減少3.19%。

教育部高教司科長郭佳音指出，今年招生缺額數增加主因為招生名額數增加269個，但整體報名人數減少4072人；受疫情影響改以防疫外加名額分發，去年僅2位，但今年增至1023人，且防疫外加名額不占申請入學原提供的招生名額數，因此甄選會所提供各大學招生達成率，其實不包含這些防疫外加名額，若把這些考生名額設算回去，許多大學招生名額達成率應該會跟去年相當；另外，申請入學招生管道是三大聯合招生管道之一，各大學整體招生結果還不能以單一管道論斷，因為各管道招生缺額將回流至大學分發入學招生名額使用。

甄選員會提醒，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系的錄取資格。惟統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響本招生的獲分發錄取資格。

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