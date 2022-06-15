韓40歲女演員梨泰院豪宅前遭老公砍脖！崔智友曬美照自清
韓國昨（14）日驚傳發生一起女明星遭攻擊案，一位40多歲的女演員在位於梨泰院的家門前遭到自己丈夫攻擊，丈夫持刀砍向女演員脖頸，手段十分兇殘，幸好女演員僅是受傷，並無生命危險，但韓國警方仍以殺人未遂罪名逮捕兇嫌送辦。韓國媒體並未透露該位女演員是誰，有網友猜測是知名女演員崔智友，不過崔智友在個人IG發布限時動態，曬美照同時也間接破除謠言。
根據韓媒《KoreaDaily》報導，攻擊案發生在14日早上8點40分左右，40多歲的女演員B某在首爾梨泰院的家門前遭到攻擊，兇嫌便是女演員的年輕丈夫、30多歲的A某。
A某一大早就買了兇刀，然後在女演員B某家門前埋伏，等B某一出門就衝上前持刀砍向B某脖頸，幸好周圍鄰居發現出來阻止，女演員B某頸部受傷但是送醫後並無生命危險。A某則是以現行犯身份被警方逮捕，以謀殺未遂的方向偵辦。據了解，兩人目前是分居狀態，不過韓媒並未透露任何關於女演員身份的線索。
有網友根據「40多歲女演員」以及「30多歲年輕老公」的條件，猜測新聞中的當事人可能是知名女星崔智友，不過今年47歲的崔智友雖然真的有位小9歲的年輕老公，但其實崔智友的家並不住在梨泰院，且崔智友昨天也在個人IG發布限時動態曬美照，有意無意間迅速破除傳聞。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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