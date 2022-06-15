2025年淨零碳排　國發會主委龔明鑫：非常有信心

龔明鑫在今早出席「智慧ESG新商機高峰論壇」致詞指出，ESG的縮寫首見於2004年聯合國發布的「Who Cares Wins」報告，當中建議企業在在若干投資決策中納入ESG準則，重視ESG對其長期財務表現的影響，至此之後，很多的評估機構都將ESG納入評估企業經營指標。
ESG已然成為全球趨勢也是企業永續經營的關鍵指標，近幾年來ESG相關議題更是提升到世界與國際重要的轉型目標。龔明鑫提到，統計至去年7月為止，高盛集團估計，整個證券基金募資總共6500億，其中超過5000億是跟ESG評比有關，而去年有關能源轉型的相關投資，也達到將近1兆美元的投資金額，兩者接顯現出大家對ESG能源轉型的重視。
他會心一笑的說，「現在只要跟ESG有關，好像就可以看到很多錢。」為了解決氣候變遷危機，世界訂定2050淨零排放的目標，台灣也在去年（2021年）4月宣布加入，在今年3月，國發會也公布「台灣2050淨零排放路徑」，提供至2050年淨零之軌跡與行動路徑，引導產業綠色轉型，並持續地滾動檢討，盼2050目標達成。
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龔明鑫進一步說明，在ESG發展過程中的推動，會製造出很大的商機，如此才能永續發展，然而，麥肯錫預估到了2050年，淨零轉型可能直接或間接導致全球減少約1億8,500萬個工作機會，但也有望創造2億個工作機會。
龔明鑫解釋，這是一個很大的轉型工作，當中有個至關重要的過程，就是如何在舊工作機會消失後，順利將其引導至新的工作機會，若無法成功引導，轉型目標也無法達成。最後，他期許台灣能將ESG、淨零轉型創造更多的附加價值，而不單單只是一個環保的信念。