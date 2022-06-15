COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2025年淨零碳排　國發會主委龔明鑫：非常有信心

▲國發會主委龔明鑫今（15）日出席「智慧ESG新商機高峰論壇」，致詞時表示面對2025年淨零碳排目標非常有信心。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲國發會主委龔明鑫今（15）日出席「智慧ESG新商機高峰論壇」，致詞時表示面對2025年淨零碳排目標非常有信心。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-15 11:13:46

減碳ESG的有價時代來臨，國家發展委員會主委龔明鑫今（15）日出席「智慧ESG新商機高峰論壇」，致詞時表示面對2025年淨零碳排目標非常有信心，同時認為在追求ESG的過程中，如何將舊工作順利引導至新的工作機會，才是企業轉達成淨零轉型的關鍵。

龔明鑫在今早出席「智慧ESG新商機高峰論壇」致詞指出，ESG的縮寫首見於2004年聯合國發布的「Who Cares Wins」報告，當中建議企業在在若干投資決策中納入ESG準則，重視ESG對其長期財務表現的影響，至此之後，很多的評估機構都將ESG納入評估企業經營指標。

ESG已然成為全球趨勢也是企業永續經營的關鍵指標，近幾年來ESG相關議題更是提升到世界與國際重要的轉型目標。龔明鑫提到，統計至去年7月為止，高盛集團估計，整個證券基金募資總共6500億，其中超過5000億是跟ESG評比有關，而去年有關能源轉型的相關投資，也達到將近1兆美元的投資金額，兩者接顯現出大家對ESG能源轉型的重視。

他會心一笑的說，「現在只要跟ESG有關，好像就可以看到很多錢。」為了解決氣候變遷危機，世界訂定2050淨零排放的目標，台灣也在去年（2021年）4月宣布加入，在今年3月，國發會也公布「台灣2050淨零排放路徑」，提供至2050年淨零之軌跡與行動路徑，引導產業綠色轉型，並持續地滾動檢討，盼2050目標達成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，龔明鑫表示有信心，認為這麼重要的國家發展目標若能夠達成，必定是國家、企業、人民共同參與，若是大家沒有一致的共識，政策將窒礙難行，所幸台灣高度重視此願景及保持同樣的信念。

龔明鑫進一步說明，在ESG發展過程中的推動，會製造出很大的商機，如此才能永續發展，然而，麥肯錫預估到了2050年，淨零轉型可能直接或間接導致全球減少約1億8,500萬個工作機會，但也有望創造2億個工作機會。

龔明鑫解釋，這是一個很大的轉型工作，當中有個至關重要的過程，就是如何在舊工作機會消失後，順利將其引導至新的工作機會，若無法成功引導，轉型目標也無法達成。最後，他期許台灣能將ESG、淨零轉型創造更多的附加價值，而不單單只是一個環保的信念。

2022年IMD世界競爭力評比　台灣連4年進步、躍升全球第7

再生能源20%占比何時能達標？王美花：目標2026年10月

驚險守萬六關卡！台股終場下跌23.61點

劉德音擔憂跳電　王美花回應：台積電沒有停電危機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀