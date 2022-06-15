猴痘擬列「國際公衛緊急事件」 WHO下周將召開緊急會議
隨著猴痘病毒（Monkeypox）在全球爆發千餘起病例，世界衛生組織（WHO）也宣布將於下周四（23日）召開緊急會議，除了針對「非洲猴痘病毒」汙名化的更名行動以外，主要也將評估是否把猴痘列為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
根據《路透社》、《STAT》等外媒報導，「PHEIC」是世衛發布最高級別的疾病警告，目前僅適用於新冠肺炎和小兒麻痺症（Polio），惟伊波拉病毒也曾於2014年被宣布為「PHEIC」級別；如今隨著猴痘病毒已遍布全球39個國家，造成1600多例確診案件和1500件疑似病例，且目前導致了72人死亡，世衛將評估猴痘疫情是否構成PHEIC級別警告。
WHO秘書長譚德塞（Adhanom Ghebreyesus）表示，此次全球猴痘疫情的爆發相當尋常且值得關注，「下週將按照國際衛生條例召開緊急委員會，決定這次猴痘疫情是否將列為一個國際關注的公共衛生緊急事件。」
報導指出，患有猴痘的確診個案僅3至6%會喪命，而今年多數死亡個案多發生在剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo），非洲地區以外的死亡個案尚未明朗；猴痘病毒會類似流感藉由飛沫傳染或皮膚傷口接觸而傳播。
除了確立猴痘是否構成PHEIC外，世衛也正在討論非洲猴痘病毒的更名，以及確保相關疫苗的配給機制。