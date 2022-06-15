2022縣市首長選戰時力不缺席 基隆、屏東都推參選人
2022年地方縣市首長與議員選戰在即，時代力量除了在各縣市提名議員參選人外，今（15）日上午也召開記者會，公布創黨以來首次的縣市首長參選人提名，分別提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，以及提名前屏東基督教醫院醫師詹智鈞參選屏東縣長。黨主席陳椒華指出，兩人都相當深耕地方，都是非常優秀的參選人，希望能獲得民眾的支持。
陳椒華指出，這是時代力量創黨以來第一次推出縣市首長的參選人，黨中央非常慎重，兩名參選人也非常努力，這是經過長久思考才做出來的決定。陳椒華強調，參選基隆市長的陳薇仲非常優秀，當選基隆市議員後，很努力推動民眾參與地方民主，對於基隆海洋生態的保育也不留餘力；至於詹智鈞醫師則是長期在屏東進行醫師的本業，也非常專注於推動勞工相關議題，也積極參與「郭振堂落選運動」，讓屏東鄉親能有乾淨的政治環境。
陳薇仲表示，自己是在地的基隆人，在當選議員之前，她與多數基隆人一樣，每天要通勤往返台北與基隆，但薪資與18萬的基隆勞工一樣，低於全國的中位數。陳薇仲說，很榮幸四年前能在市民支持下進入議會工作，四年來也不斷監督砥礪市府，希望能創造一個更好的基隆，但基隆在藍綠30多年的盤據下，盤根錯節的地方體系去把持了政治話語權，幾乎沒有辦法讓更多市民的聲音。
陳薇仲表示，希望能邀請市民一起打造更好的基隆，產生一個創新的政治變革，能夠真的由上而下改變政治文化，「我將成為基隆史上第一個女性市長，也是第一個從市民出身，來自勞工來自市民的基隆市長。」
詹智鈞則表示，自己雖然不是屏東在地人，但在屏東落腳超過10年的時間，對他來說屏東就像是一個沒被人發現的珍珠，有非常多美麗的資源，但近年來卻被很多外來事物影響。「充滿原始氣息又純樸的屏東，逐漸地受到很多人為因素而污染。」詹智鈞說，屏東人口外移的情況相當嚴重，但不是因為屏東這個地方不好，而是這個地方的管理出現了問題。
「就像醫療一樣，醫療的環境不好，增加再多的醫療人員也沒有用，到最後就會一一地離開。」詹智鈞說，代表時代力量站出來參選縣長，就是希望大家了解屏東是一個非常值得重視的地方，「不是站尾就衰尾，只是它的美麗沒被大家看到，希望大家能給屏東一個機會，讓全台灣甚至全世界能看到屏東。」