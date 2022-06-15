陳柏霖「瞄胸」郭雪芙！抓包超糗真相　表情管理失敗

Disney+律政輕喜劇《正義的算法》發布「律師們篇」預告，陳柏霖、郭雪芙在劇中爭鋒相對，陳柏霖嗆郭雪芙：「我看到這顆泡麵頭就倒胃口。」郭雪芙反擊：「我看到你我才想吐。」隨著兩人一次次攜手辦案，他們似乎也在爭吵鬥嘴中找到相處之道，以完全不同的價值觀，為案件主爭取最佳利益，捍衛他們心中的「正義」，片尾郭雪芙挺胸自信走出電梯，陳柏霖瞄了一眼，抓包她沒剪吊牌，耍帥場景1秒掉漆，糗到不行。
海報中每個角色個性鮮明，陳柏霖扮演的「劉浪」海報手裡握著計算機，彷彿正義是可以算計出來的鮮明角色設定，而由郭雪芙扮演的菜鳥律師「林小顏」，則是托著眼鏡緊握著法典，正經八百地找尋正義的真理，侯彥西主演的「徐達恩」一頭油髮嘴裡叼著火柴棒，手上的工具卻是撲滿，顯然就是金主無誤。
阿喜所主演的聚心事務所顏職擔當「妮可」，一手時尚包但裡面裝的都是工具，展現她善用光鮮亮麗的外表手段，達到讓工具人為她賣命的目的，而手裡拿著大聲公扮演聚心事務所老闆「陳慧芸」的陳雪甄，霸氣女老闆的魄力不言而喻，最後，可愛的童星林格宇扮演「劉良良」則是拿著紙飛機顯示童趣可愛的萌樣，但其實這也是劉浪惡夢的開始。《正義的算法》6月15日在Disney+首播，並於每周三、四晚間8點更新。