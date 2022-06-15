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林島諾貝爾獎得主會議6／26起舉行　中研院年輕學者獲邀

▲林島諾貝爾獎得主會議訂於6月26日至7月1日在德國林島舉行，中研院今（15）日表示，院內年輕學者Dr. Febri Baskoro通過多階段國際甄選作業，獲邀與30名諾貝爾獎得主會面。（示意圖／中研院提供）
▲林島諾貝爾獎得主會議訂於6月26日至7月1日在德國林島舉行，中研院今（15）日表示，院內年輕學者Dr. Febri Baskoro通過多階段國際甄選作業，獲邀與30名諾貝爾獎得主會面。（示意圖／中研院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-15 11:58:44

第71屆林島諾貝爾獎得主會議訂於6月26日至7月1日在德國林島舉行，來自全球91個國家、611位年輕科學家獲邀與30位諾貝爾獎得主會面。中研院今（15）日表示，院內一名年輕學者Dr. Febri Baskoro通過多階段國際甄選作業，獲邀與會。

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中研院表示，林島諾貝爾獎得主會議創辦於1951年，是科學界重要且具特色的國際論壇，齊聚優秀的青年學者與諾貝爾獎得主交流討論科學議題。林島會議以物理、化學、生理或醫學等3個諾貝爾科學類獎項為主題，每年輪流辦理，今年受疫情影響，為2019年以來首次舉辦實體會議，並以化學為年度主題；林島諾貝爾獎得主會議每5年舉辦一次跨領域會議擴大交流。

中研院在2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，每年得以推薦優秀年輕學人與會。

中研院指出，2022年度獲選的年輕科學家包括35歲以下傑出的大學生、博士生及博士後研究學者，人選主要來自全球約140個科學院、大學、基金會、以研究為導向的公司推薦，所有獲選的出席人員都必須通過多階段的國際甄選作業，今年的女性獲選者佔46%。

中研院此次獲選的代表是化學所的博士後研究學者Dr. Febri Baskoro，印尼籍的Dr. Baskoro也是中研院國際研究生學程永續化學科技學程的畢業生。

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