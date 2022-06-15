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LINE MUSIC 8月結束在台音樂串流　僅留鈴聲與背景音樂

▲LINE MUSIC正式宣佈8月結束在台音樂串流服務。(圖／翻攝官網)_
▲LINE MUSIC正式宣佈8月結束在台音樂串流服務。(圖／翻攝官網)_

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-15 12:21:34

LINE MUSIC在2019年7月於台灣上線，至今將滿３年，但LINE今（15）日宣佈轉型計畫，自2022年8月1日起，台灣市場停止音樂串流服務，未來將更專注發展既有的「個人化鈴聲與背景音樂」服務，和LINE MUSIC LIVE「付費在線直播」服務。 至於已經付費的訂閱用戶，因應本次服務轉型，LINE將協助現有的LINE MUSIC音樂串流方案訂閱用戶，移轉至最適合的方案內容。

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LINE表示，FUN系列－我的鈴聲方案訂閱用戶，將持續享有原方案內的所有服務不受影響。WOW系列－音樂串流方案訂閱用戶，系統將針對「月租型」用戶於2022年6月25日前停止扣款，2022年7月31日23:59前，月租型用戶仍可持續就方案的有效天數，使用音樂串流服務。「單次型」用戶將可使用音樂串流服務至2022年7月31日23:59，尚未使用的剩餘天數，將依比例退費，填寫退款帳戶資料完成相關手續後，款項將會退費至用戶指定帳戶。

為感謝WOW系列用戶的長期支持，同意並成功轉訂FUN系列方案的用戶，LINE將加送訂閱或購買方案之30天免費序號(市價30元/99元，視訂閱或購買之方案內容而定）。

▲LINE MUSIC 8月結束在台音樂串流服務，針對WOW系列用戶，同意並成功轉訂FUN系列方案之用戶，將加送訂閱或購買方案之30天免費序號。(圖／官方提供)
▲LINE MUSIC 8月結束在台音樂串流服務，針對WOW系列用戶，同意並成功轉訂FUN系列方案之用戶，將加送訂閱或購買方案之30天免費序號。(圖／官方提供)

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