沒帶杯子虧了？7-11自備杯「扣7元」 冰燕麥拿鐵2杯89元
根據環保署公告的限塑新政，今年7月1日起，連鎖超商、超市、飲料店及速食店，必須給予自備飲料杯至少5元的價差優惠，提高民眾自備杯子的意願，達到減塑目的。繼麥當勞之後，7-ELEVEN也領先各大超商提前開跑，自今（15）日起全台6400多家門市提早響應環保署法規，民眾自帶飲料杯購買現調飲品每杯扣5元。
響應環保署7月上路的新法規，7-ELEVEN推出3大「自帶」優惠，除了在全台6400家門市自帶飲料杯扣5元之外，適逢6月22日世界雨林日，6月21日至23日連續三天加碼，自帶杯現省7元；7月1日起，每月1號自帶杯再加碼現省7元。此外，6月15日至6月28日門市當筆加價購優惠，推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵2杯99元（原價150元），約是6.6折，自帶飲料杯購買2杯再省10元，等於最低兩杯89元。
據了解，全家便利商店響應環保署7月1日新政策，將提前自6月29日起，消費者自帶環保杯可折抵新台幣5元；萊爾富、OK超商則是自今年7月1日起，民眾自備飲料杯買飲品，享有現折5元優惠。
星巴克目前已提供自帶飲料杯到門市買現場調製飲料，享有10元回饋；COLD STONE自帶環保餐碗或飲料杯到門市買冰淇淋或飲品同享10元折扣優惠，而Mister Donut、Semeur聖娜、21世紀等，皆是從7月1日起自帶飲料杯購買飲品每杯現折5元，希望逐步改變消費者使用習慣，減少一次性廢棄物產生。