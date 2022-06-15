印度「18個月聘百萬人」填公職空缺 考題牽涉NFT、Web3
印度現任總理莫迪所率領的強人政府，有望帶領印度搖身一變成為今年成長最快的大型經濟體。由於印度的城市青年（15-29 歲）人口失業率仍徘徊在20%以上，政府決定宣布未來一年半內將雇用100萬人，以填補政府部門的空缺，解決勞動市場危機。
根據《Indian Express》等當地媒體報導，現任印度總理莫迪在審查完所有政府部門的人力資源需求後，於昨（14）日宣布接下來的18個月內，即將完成百萬名公部門勞動缺額的招聘工作，包含農業部、經濟部等重要部門都將注入「青年力」，其中預計招募總人力近92%將由五個主要部門負責——鐵路、國防、內政、郵政和稅收。
過去，莫迪所率領的印度人民黨（BJP）雖擁有強大政治實力，但在處理失業率居高不下、政府部門出現大量缺口的問題方面卻廣受反對派與民眾批評，儘管在野黨也認為莫迪將會在2024年總統大選持續勝出，但在民意要求下莫迪也必須解決勞動力市場危機以鞏固票倉。
根據印度經濟監測中心數據顯示，印度當地失業率已降至這3個月來的最低水平，但仍保持在7%以上。據了解，印度今年的公務員考試內容與國家金融改革與科技服務業息息相關，考題內容包含「什麼是Web3」、「什麼是NFT」等試題，屆時預期有100萬名考生參加。