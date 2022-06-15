工會抗議沒用！南山人壽新董事出爐　尹衍樑兒有望接董座

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由於依規定董事長是由董事互相推派，再報金管會申請核准，陳棠在改選前也表示，希望今日選舉開票順利，還說「我敢給各位股東一個保證，今後如果由尹崇堯接任董事長，公司業務一定會一天比一天好」。
由於早在今年3月就傳出這次股東會董事改選後，尹崇堯將接任南山人壽董事長，因此，南山人壽企業工會今日一早也就動員聚焦在股東會場外抗議，並高舉寫著「南山人壽漠視勞動權益，上市上櫃不能過」「保險經營要專業，勿讓南山人壽家族化」、「漠視勞動者權益，反對傳子不傳賢」的牌子，表達不滿。
此外，股東會也有股東發言指出，南山人壽這10年來為了上市櫃，在處理勞資爭議上，即使換了代理總經理、董事長，卻仍無法改變，公司上市櫃不可以有勞資爭議，潤成進入南山人壽後，也沒有跟工會協商處理勞資爭議，過去的決策錯誤，導致南山人壽到現在都還沒有上市。對此，陳棠回應他來之後，跟工會處理很和諧，沒有太大問題，他也相信尹副董事長當選董事長後，一定也會跟工會處理很和諧。
不過，工會場外抗議動作，並未影響南山人壽今日董事改選，不到11點14位新任董事（含5位獨董）就順利選出，當選名單包括潤泰創新國際公司代表人尹崇堯、匯弘投資公司代表人尹衍樑、潤成投資控股公司代表人曾達夢、寶成工業代表人吳邦治、匯弘投資公司代表人陳志全、潤泰全球代表人張秀燕、寶成工業股份有限公司代表人何宇明，還有宏碁創辦人施振榮及張宏嘉，另有5位獨董陳明進、汪信君、詹芳書、卓俊雄及曾榮秀。
南山人壽也將在今日下午2點召開董事會，預料尹崇堯可望升任董事長，若送審金管會保險局獲得核准，1983年出生、年近40歲的尹崇堯，也將是全台灣最年輕的金融業董事長。
只是，在南山人壽新任董事名單出爐後，南山人壽企業工會也轉往金管會陳情，直指「潤成入主10年，勞資爭議未解」、「金管會偏袒財團，公平待客空」、「金管會硬起來，保障保戶權益」、「企業標竿勞資未解，股東權益毫無重視」，並向金官會遞交陳情書。
對於今日工會及股東質疑的問題，南山人壽也提出說明，有關申請上市櫃部分，強調持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令的要求，現階段優先以提供民眾完善多元的保險保障及貼心優質服務，對於上巿櫃的時間，目前並沒有具體明確的時程表。
關於境界系統問題影響業務員生計部分，南山人壽也說明公司持續研議並積極執行境界改善計畫，相關改善時程皆視需要配合調整，已依時程陸續完成並依主管機關指示辦理中。
至於南山住院醫療補償保險附約(舊HS附約)更換事宜，南山人壽指出，曾於110年12月14日起數次向工會說明本案原由及融通處理原則，並提供相關公文資料，雖然舊HS附約並無「契約更換」或「契約更換時應通知保戶」之約定，但南山人壽仍基於提供保戶優質服務為首要考量，分別於87年及106年間2次發函給保戶可將舊HS附約更換為新HS附約；同時要求業務員依據相關保戶名單協助通知以維護各該保戶相關權益，顯見公司並無篩選保戶或不通知部分保戶，而致保戶在未被告知的情況下未辦理契約更換，權益受損之情事發生。
對於109年7月1日後，因新HS附約停售以致保戶無可供更換的險種，南山人壽亦持續以維護保戶權益為首要前提下，提供保戶可轉投保現售商品之機會，以延續保戶醫療保障，並預計再於今年度提供商品以供保戶選擇辦理契約更換。
今日南山人壽股東常會，也承認110年度營業報告書及決算表冊、110年度盈餘分派案，去年南山人壽營運績效表現亮眼，合併資產規模達新台幣5.3兆元，合併稅後淨利達597億元，較2020年底成長60%，雙創歷史新高。