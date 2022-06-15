消保處稽查7所大學周邊29家餐廳　7成9衛生不合格

我是廣告 請繼續往下閱讀
跟食安最有關係的食品良好衛生規範準則方面，校園內餐廳有9家不合格，校外有12家。消保官王德明指出，主要違規樣態包括從業人員應依規定辦理年度健康檢查；牆壁、支柱及地面應保持清潔；不得發現病媒出沒或應實施有效之病媒防治措施；冷藏、冷凍庫溫度；食品、食品原料、食品添加物不得逾有效日期等不符合規定。
至於在飲料檢驗方面，抽驗20家有7家不合格，其中校園檢驗8家不合格1家；校外檢驗12家不合格6家。違規態樣均為腸桿菌科不合格(沙門氏菌均合格)，恐導致腹瀉等問題。
隨著國內環保意識抬頭，源頭減量及資源回收設施設置也是稽查重點，在這次聯合稽查中，29家有4家不合格。其中校園內外各有2家不合格。主要違規態樣包括店面的餐飲業盛裝食物、飲料供消費者使用時，不得提供塑膠類之杯、碗、盤、碟、餐盒；學校不得提供各類材質免洗餐具；學校應將資源垃圾、一般垃圾及廚餘分開收集等等。
跟公共安全有關的液化石油氣容器串接，29家業者中串接量達到80公斤以上的列管標準者有11家，不合格6家。其中校園不合格5家；校外不合格1家。主要違規包括防止傾倒措施；嚴禁煙火標示；防止日光直射措施；標示緊急聯絡人姓名及電話等不符合規定。
王德明說，依衛福部食品藥物管理署統計，107年至109年食物中毒案件共1406案，其中校園食物中毒案件共228案，原因多為人員衛生習慣不佳、環境不潔致食品受到污染。分析這次查核結果發現，環保違規家數最少，其次是消防違規，衛生違規家數最多。另就校園及校外餐廳來看，校園餐廳的液化石油氣管理尚有改善空間，至於校外餐廳之衛生管理更須積極加強輔導及查核。
消保處也呼籲餐廳業者，衛生方面應依「食品良好衛生規範準則」規定做好衛生管理，確保食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出等過程中不會受到汙染。環保方面應注意限制塑膠袋、免洗餐具等規定，並落實紙餐具回收及資源垃圾、一般垃圾與廚餘分開收集等環保事項。而在消防方面，對於使用液化石油氣串接之業者，凡串接量達到80公斤至1,000公斤者，更應依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」之規定，就不同等級之串接量，檢查有無符合相對應的安全標準。