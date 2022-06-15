COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

消保處稽查7所大學周邊29家餐廳　7成9衛生不合格

▲消保處針對全台7所大專院校周邊共29家餐廳進行衛生、環保及消防聯合稽查，其中有23家衛生安全管理不合格，包括21家食品良好衛生規範有問題，7家飲料檢驗不合格。（示意圖，非新聞事件店家/NOWnews資料照片）
▲消保處針對全台7所大專院校周邊共29家餐廳進行衛生、環保及消防聯合稽查，其中有23家衛生安全管理不合格，包括21家食品良好衛生規範有問題，7家飲料檢驗不合格。（示意圖，非新聞事件店家/NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-15 12:48:32

大學生經常外食，在學校附近餐飲店往往最多人光顧，行政院消保處今年4到5月間，針對全台7所大專院校周邊共29家餐廳進行衛生、環保及消防聯合稽查，並抽驗其中22家餐廳使用的油炸油及20家餐廳提供或販售的飲料，結果今（15）日出爐，其中有23家衛生安全管理不合格，包括21家食品良好衛生規範有問題，7家飲料檢驗不合格，油炸油檢驗22家都合格；另有4家源頭減量及資源回收設施設置不符規定，6家瓦斯容器串接不合格。目前已由地方政府主管機關依法查處，並督促業者改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
消保處會同台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣及宜蘭縣等地方政府消保官及主管機關，在7所大專院校周邊29間餐廳進行聯合稽查，包括校內15家、校外14家，結果衛生安全管理就有23家不合格，比率高達79.3%，源頭減量及資源回收設施設置4家不合格，液化石油氣容器串接6家不合格。

跟食安最有關係的食品良好衛生規範準則方面，校園內餐廳有9家不合格，校外有12家。消保官王德明指出，主要違規樣態包括從業人員應依規定辦理年度健康檢查；牆壁、支柱及地面應保持清潔；不得發現病媒出沒或應實施有效之病媒防治措施；冷藏、冷凍庫溫度；食品、食品原料、食品添加物不得逾有效日期等不符合規定。

至於在飲料檢驗方面，抽驗20家有7家不合格，其中校園檢驗8家不合格1家；校外檢驗12家不合格6家。違規態樣均為腸桿菌科不合格(沙門氏菌均合格)，恐導致腹瀉等問題。

隨著國內環保意識抬頭，源頭減量及資源回收設施設置也是稽查重點，在這次聯合稽查中，29家有4家不合格。其中校園內外各有2家不合格。主要違規態樣包括店面的餐飲業盛裝食物、飲料供消費者使用時，不得提供塑膠類之杯、碗、盤、碟、餐盒；學校不得提供各類材質免洗餐具；學校應將資源垃圾、一般垃圾及廚餘分開收集等等。

跟公共安全有關的液化石油氣容器串接，29家業者中串接量達到80公斤以上的列管標準者有11家，不合格6家。其中校園不合格5家；校外不合格1家。主要違規包括防止傾倒措施；嚴禁煙火標示；防止日光直射措施；標示緊急聯絡人姓名及電話等不符合規定。

王德明說，依衛福部食品藥物管理署統計，107年至109年食物中毒案件共1406案，其中校園食物中毒案件共228案，原因多為人員衛生習慣不佳、環境不潔致食品受到污染。分析這次查核結果發現，環保違規家數最少，其次是消防違規，衛生違規家數最多。另就校園及校外餐廳來看，校園餐廳的液化石油氣管理尚有改善空間，至於校外餐廳之衛生管理更須積極加強輔導及查核。

消保處也呼籲餐廳業者，衛生方面應依「食品良好衛生規範準則」規定做好衛生管理，確保食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出等過程中不會受到汙染。環保方面應注意限制塑膠袋、免洗餐具等規定，並落實紙餐具回收及資源垃圾、一般垃圾與廚餘分開收集等環保事項。而在消防方面，對於使用液化石油氣串接之業者，凡串接量達到80公斤至1,000公斤者，更應依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」之規定，就不同等級之串接量，檢查有無符合相對應的安全標準。

想出國但機票好貴下不了手？內行曝真相：這樣訂位才聰明

旅遊團費「至少漲5成」！機票、防疫成本高：2玩法成主流

IE瀏覽器走入歷史！5個讓人意外的point：變工具人最心酸

LINE MUSIC 8月結束在台音樂串流　僅留鈴聲與背景音樂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀