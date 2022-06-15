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快訊／本土確診+68939！死亡個案增143人　境外移入26例

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，公布最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，公布最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 14:04:062022-06-15 14:06:33

中央流行疫情指揮中心今天（15日）宣布，本土新增68939例COVID-19確診病例，另外有26例境外移入，新增143例死亡個案。

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▲指揮中心表示，今天本土新增68939例確診，另有143死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今天本土新增68939例確診，另有143死亡個案。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之68,939例本土病例，為33,178例男性、35,736例女性、25例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(10,756例)、高雄市(10,001例)、新北市(8,348例)、臺南市(6,987例)、桃園市(5,845例)、彰化縣(5,541例)、臺北市(4,387例)、屏東縣(3,150例)、雲林縣(1,716例)、苗栗縣(1,676例)、新竹縣(1,552例)、南投縣(1,486例)、嘉義縣(1,283例)、新竹市(1,227例)、宜蘭縣(1,221例)、花蓮縣(901例)、基隆市(837例)、臺東縣(789例)、嘉義市(783例)、澎湖縣(279例)、金門縣(141例)、連江縣(33例)。

指揮中心指出，今日新增143例本土病例死亡個案，為82例男性、61例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史、102例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月12日，死亡日期介於5月28日至6月12日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增26例境外移入個案中，為15例男性、11例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例)、菲律賓及越南(各1例)移入，另21例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,467,209例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,392,379例排除)，其中3,072,432例確診，分別為13,560例境外移入、3,058,818例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,546例COVID-19死亡病例，其中4,531例本土，個案居住縣市分布為新北市1,400例、臺北市779例、桃園市340例、臺中市337例、高雄市313例、臺南市226例、彰化縣182例、屏東縣141例、基隆市140例、宜蘭縣100例、南投縣86例、雲林縣77例、花蓮縣72例、新竹縣64例、臺東縣63例、嘉義縣61例、苗栗縣59例、嘉義市46例、新竹市32例、金門縣8例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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