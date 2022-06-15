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賴甘霖神父今早離世！享嵩壽105歲　奉獻台灣逾50年

▲耶穌會神父賴甘霖今天逝世，他1917年出生於西班牙、1969年來到台灣，不僅對台灣醫療及教育有極大貢獻而獲頒醫療奉獻獎個人獎，他也擁有台灣身分證，是正港的台灣人。（圖／翻攝自天主教真理電台臉書）
▲耶穌會神父賴甘霖今天逝世，他1917年出生於西班牙、1969年來到台灣，不僅對台灣醫療及教育有極大貢獻而獲頒醫療奉獻獎個人獎，他也擁有台灣身分證，是正港的台灣人。（圖／翻攝自天主教真理電台臉書）

中央社

2022-06-15 13:30:53

（中央社記者吳欣紜台北15日電）耶穌會神父賴甘霖今天逝世，他1917年出生於西班牙、1969年來到台灣，不僅對台灣醫療及教育有極大貢獻而獲頒醫療奉獻獎個人獎，他也擁有台灣身分證，是正港的台灣人。

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天主教耶穌會表示，賴甘霖今天上午10時20分以高齡105歲在輔仁大學神學院頤福園離世，後續辦理追思會、殯葬彌撒等儀式。遺體將遵照賴甘霖遺願，捐贈予輔仁大學醫學系。

百歲神父賴甘霖1917年出生在西班牙，在有著天主信仰與服務熱忱的家庭長大，因此賴甘霖自幼耳濡目染，從小就與天主相伴，也因為家庭因素，讓他從小就許下到東方傳福音的心願。

賴甘霖從醫學院畢業後，在1940年進入耶穌會修道，以修士身分取得馬德里大學醫學博士學位，後來隨耶穌會安排，先後前往中國大陸、菲律賓、東帝汶服務及進修，並在1969年來到台灣，開啟他奉獻台灣的後半生。

在許多人眼裡，賴甘霖總是面帶笑容，不論在台灣何處，他也總是傾注全身力量為有需要的人伸出援手。他在台大醫學院授課、探訪病友，也協助古亭耶穌聖心堂的牧靈服事、在兒童主日學成為小朋友的大朋友、擔任同學會輔導司鐸。

擁有醫學與倫理神學雙博士的賴甘霖來台初期投入醫學教育，民國59年受聘在台灣大學醫學院教授醫學倫理課程，教導醫師尊重生命、影響後人無數，對於身邊的醫護人員，他也會關注、照顧其身心靈狀態。

賴甘霖也擔任當時台北商專光啟社的指導老師，協助青少年心理及心靈發展並輔導叛逆青年，也陪伴教友成長，運用愛的力量讓周圍的人得到溫暖。

雖然賴甘霖已經高齡100多歲，但是他仍秉持著愛人的心，天天運用捷運、計程車等交通工具，穿梭前往醫院探訪病人、替病人祈禱。若是遇到教友臨終，不論時間多晚，賴甘霖也會趕到醫院去。

2017年4月13日，賴甘霖拿到了台灣身分證，不僅成為正港的台灣人，也是台北市首名以殊勳歸化國籍的外籍人士，台灣成為了賴甘霖第2個故鄉。同年，賴甘霖也因奉獻台灣逾40年而獲得了醫療奉獻獎。

賴甘霖近年因身體不適，入住輔仁大學神學院頤福園，今天上午離世。

在許多教友心中，賴甘霖不僅是神父，更帶有爸爸、爺爺的角色，賴甘霖這一生，用愛的力量撫慰了無數受傷與軟弱的心靈。

賴甘霖曾說過，若讓他再一次選擇，他仍會選擇到台灣，「犧牲自己為別人，這一輩子他很快樂」，他會繼續愛台灣、奉獻台灣直到上天堂為止。

對於賴甘霖辭世，前副總統陳建仁今天也在臉書發文悼念指出，「賴神父就像我們的爸爸、爺爺一樣。永遠的慈祥、和藹、溫暖、親切。願賴神父回到天父的家！在天主愛的懷抱中同享永福！」。（編輯：陳政偉）1110615

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