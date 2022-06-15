全台憂停電！曾文生保證：夏季用電高峰不會有問題

經濟部次長曾文生今（15）日接受網路節目專訪，談及各界關心的夏季供電問題，他表示，單一月份的用電量應該是要成長，然而今年5月因為天氣以及機組歸隊的原因，用電呈負成長，手上有發電能量、水庫也大多滿水位，夏季用電高峰不會有問題。



自今（2022）年303大停電後，各地跳電、停電事件都受到媒體矚目，特別是即將來到夏季用電高峰，更讓「台電供電狀況」成為各界關注議題。



經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天於資深媒體人王時齊的網路節目「齊有此理」中指出，今年供電狀況還不錯，以統計數字來看，截至今年4月底，疫情、溫度都升高的情況下，備轉容量率比較低，其他都還不錯。至於今年5月，主要由於天氣以及機組歸隊的關係，因此用電量達負成長，手上有發電能量，再加上水庫大多滿水位，他篤定的說，夏季用電高峰不會有問題，但要避免如3月操作失誤的情形，造成電網受損的狀況。



回顧今年的303大停電，曾文生說明，台灣這個小地方，卻擁有相當大的用電系統，尖峰用電量約4,000萬瓩，用電成長速度很快，配合經濟發展要快速供電，希望供電能更有效率，但是效率跟韌性會互相對抗。



他進一步解釋，所謂電網韌性就是要有餘裕，不只是讓人為錯誤有被包容的空間，還包括要有能力因應未來極端氣候帶來的不確定性，然而，為了要求效率、滿足供電，這方面會受到影響，以電力備援來說，需要1+1備援，高穩定性會有1+2，但若剩餘1條備援的情況下，發生事故時，對系統的衝擊影響就會變大，而303大停電就是如此。





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