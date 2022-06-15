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iPhone換電池趁現在！燦坤、STUDIO A悄特價　最多省500

▲燦坤Apple專賣區。(圖／記者周淑萍攝)
▲燦坤Apple專賣區。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-15 13:41:30

檢查一下自己的iPhone會不會常常沒電？或是手機沒用也覺得熱熱燙燙的，如果有這些症頭，通常都是手機電池出狀況了！民眾也能透過內iPhone內建軟體檢視iPhone電池健康程度，如果電池不太行了，趁現在趕緊換就對了！燦坤日前低調的在官方FB公佈推出原廠電池更換優惠，即日起到7/10特價990元起，STUDIO A更佛，一路優惠到今年底。

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民眾如果想要檢視電池健康程度，使用方式為：設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。兩家蘋果經銷商燦坤和STUDIO A都祭出更換優惠。

燦坤於即日起到7/10到燦坤《蘋果授權維修中心或全台門市》更換電池iPhone SE (二代)、 iPhone 7 系列、 iPhone 8 系列，原價 1490元；限時優惠價990元；另外iPhone X 系列、 iPhone 11 系列，原價2050元；限時優惠價1680元。

▲即日起到7/10至燦坤更換iPhone SE (二代)、 iPhone 7 系列、 iPhone 8 系列等手機的電池，原價 1,490元，特價 990元。(圖／翻攝燦坤FB)
▲即日起到7/10至燦坤更換iPhone SE (二代)、 iPhone 7 系列、 iPhone 8 系列等手機的電池，原價 1,490元，特價 990元。(圖／翻攝燦坤FB)
STUDIO A優惠期間較長，即日起到12/31，包含iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone SE、SE 2代原價1490元，年底前優惠價990元。iPhone X、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11系列電池更換的費用原價為2050元，特價1790元，如果拿來跟燦坤比價，特價後的價格貴了一點。

▲STUDIO A即日起到12/31之前推出iPhone原廠電池舊換新優惠，特價990元起，比官網還便宜。(圖／官方提供)
▲STUDIO A即日起到12/31之前推出iPhone原廠電池舊換新優惠，特價990元起，比官網還便宜。(圖／官方提供)
但如果是iPhone 12系列想要更換電池，STUDIO A價格等同於 X系列，特價後為1790元，而燦坤沒有看到在優惠名單內，如果沒有優惠就是2050元，相較之下STUDIO A會必較划算。同時小提醒，換電池過程保護貼會被移除，如有需要可以另外加購，採網路預約方式，預約成功後最快可在3小時更換完成。同時推出加購優惠，加購玻璃保護貼組合，包含VAP玻璃保護貼(原價390元)＋PQI i-Cable USB-A to Lightning 90度彎頭傳輸線(原價399元)，原價789元，組合優惠價499元。

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