iPhone換電池趁現在！燦坤、STUDIO A悄特價　最多省500

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燦坤於即日起到7/10到燦坤《蘋果授權維修中心或全台門市》更換電池iPhone SE (二代)、 iPhone 7 系列、 iPhone 8 系列，原價 1490元；限時優惠價990元；另外iPhone X 系列、 iPhone 11 系列，原價2050元；限時優惠價1680元。
STUDIO A優惠期間較長，即日起到12/31，包含iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone SE、SE 2代原價1490元，年底前優惠價990元。iPhone X、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11系列電池更換的費用原價為2050元，特價1790元，如果拿來跟燦坤比價，特價後的價格貴了一點。
但如果是iPhone 12系列想要更換電池，STUDIO A價格等同於 X系列，特價後為1790元，而燦坤沒有看到在優惠名單內，如果沒有優惠就是2050元，相較之下STUDIO A會必較划算。同時小提醒，換電池過程保護貼會被移除，如有需要可以另外加購，採網路預約方式，預約成功後最快可在3小時更換完成。同時推出加購優惠，加購玻璃保護貼組合，包含VAP玻璃保護貼(原價390元)＋PQI i-Cable USB-A to Lightning 90度彎頭傳輸線(原價399元)，原價789元，組合優惠價499元。