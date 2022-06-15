公務員進議會報告惹議？黃珊珊：不會再讓基層到議會備詢
台北市議會財政建設委員會13日上午針對公務員網軍等相關疑慮，召開專案報告會議。不過時隔一天，台北市長柯文哲14日下午臨時新增行程並發表聲明，怒批議員把公務員當成作秀的工具「訕笑羞辱」。不過會議全程沒有任何議員針對公務員訕笑，被批評為「羞辱」也只是要求公務員唸出自己在網路上的公開留言。而台北市副市長黃珊珊今（15）日接受廣播媒體專訪時透露，已經跟柯文哲討論過，接下來第一線基層公務員，不會再讓他們到議會備詢。
黃珊珊今日中午接受廣播節目專訪，表示她在北市議會整整6屆21年，幾乎沒有、很少讓第一線公務員站上質詢台，連科長都不太容易。「真正有問題應該是透過協商方式，把基層公務員抓上來質詢，我印象中非常少。」黃珊珊說，除非有特殊狀況，不然不會找小科員、小科長說明。
黃珊珊強調，執行公務上若有問題當然可以質詢，但公務上沒問題，不過在言論的部分是不能被審查的。「不管喜歡不喜歡，如果有犯罪、有傷害到別人可以去提告，但法庭也不會公審，可以來旁聽但不能直播、不會讓全民公審。」黃珊珊說，這些基層錯在不該在上班做這些事，但也不應該用議會這個公器做個人私心公審。
黃珊珊透露，昨天她已經跟議長陳錦祥商量，她認為應該要有所謂默契內規，應該要定起來，前任議長吳碧珠任內都有默契，大概會有一些保護市府官員的規劃。而昨天跟市長柯文哲討論後，接下來第一線基層公務員，不會再讓他們到議會備詢，「在清朝還有文字獄，現在台灣已經變成文字獄了。」