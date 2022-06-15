橘貓頂上功夫超強！淡定「頭戴高帽」：朕的新造型不錯吧

這喵喵一定有練過！熟悉貓咪習性的人都知道，牠們是一種不喜歡身上有任何約束感的生物，不過就有一隻橘貓似乎不太一樣，牠能任由奴才在牠「太歲頭上動土」，網友看了都笑說：「上輩子有練過特技喔！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主家裡養了一對橘貓兄弟，分別是10歲貓哥哥「Kita（左）」與4歲的弟弟「Chibi（右）」。（圖／推特帳號kiitachibi）這隻配合度超高的貓星人是來自日本的10歲貓哥哥「Kita（キー太）」，與4歲的橘貓弟弟「Chibi（チビ）」感情相當要好，兩隻貓總是在一起玩耍一起討食。而相較於弟弟Chibi平時有一點調皮搗蛋，身為老大哥的Kita個性就淡定又沉穩許多，沒想到卻變成飼主捉弄的對象。▲兩隻貓感情很好，會一起玩耍，也會一起討食。（圖／推特帳號kiitachibi）這天飼主看見Kita大白天就趴在沙發上發呆，一臉即將昏昏欲睡的模樣，便玩心大發拿起一個吃完的洋芋片空瓶放在牠的頭頂上，沒想到Kita就這麼一動也不動，展現絕佳的平衡感，戴著這頂「紅色高帽子」瞇著眼睛發呆，模樣彷彿在說：「朕的新造型好看嗎？」▲今天的主角是哥哥Kita。（圖／推特帳號kiitachibi）▲不知道何時開始，飼主發現牠的頂上功夫超級好。（圖／推特帳號kiitachibi）▲可以輕易頂著各種物品。（圖／推特帳號kiitachibi）▲根本就是「一塊蛋糕（A piece of cake.）」。（圖／推特帳號kiitachibi）▲端午節立雞蛋就靠牠了。（圖／推特帳號kiitachibi）▲沒想到這天飼主竟然在牠頭上放洋芋片空瓶，Kita照樣發揮超強的平衡感！（圖／推特帳號kiitachibi）▲Kita：這是朕的新帽子，好看嗎？（圖／推特帳號kiitachibi）網友看了都忍不住笑說：「這很不容易呢」、「牠上輩子是馬戲團？」、「原來不是只有我會這樣玩貓咪（笑）」、「平衡感太強了」、「好漂亮的高帽子哈哈」、「厲害了喵喵」。（編輯：陳珮瑜）貓咪天生自備「高衩三角褲」！網全笑歪：喵喵懂流量密碼門外撿到虎斑小貓！收編後怪怪的送檢驚：這隻不能隨便養海獺頭戴「分類帽」！高舉小手表情激動：不要史萊哲林出手便知有沒有！貓皇正眼不看一拳KO二哈 牠傻眼到模糊