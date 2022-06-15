畢業即失業！中國青年失業率「超英趕美」 習近平說重話
中國青年就業狀況一步步惡化，先前有著中國監管重拳下網路業、教育科技業、房地產業的大裁員，現又碰上疫情重挫與封控影響，今年即將從大專院校畢業的1076萬名學生面臨「畢業即失業」的困境。中國國家主席習近平為此更喊重話，在視察四川時關心就業，批評一些學校「為求高就業率，弄虛作假」，要求國家上下重視青年就業問題。
中國今年應屆大學畢業生突破往年紀錄來到1076萬人，國家統計局發言人傅凌暉卻指出，先前受到疫情衝擊對就業的不利影響尚未完全消除，在經濟下滑和疫情封控的衝擊下，總體失業率還處於較高水平，尤其年輕人失業率偏高。
根據《彭博社》報導，今年4月中國16到24歲的人口失業率創下歷史新高，達到18.2％，5月更是上升0.2個百分點，年輕人失業率已達18.4%，遠遠高於美國同年齡層的失業率7.9％。傅凌暉分析，主因在於疫情影響下企業經營困難開缺不易且多半臨時，但年輕人求職傾向於穩定性強的崗位，因此加劇了供需矛盾，隨著畢業季到來，千萬名勞動人口一次湧入可能進一步加重就業壓力。
此外，先前受到中國政府監管重擊所裁員，來自網路業、教育科技業、房地產業等數百萬人仍在尋覓職缺，導致青年就業狀況恐進一步惡化。儘管中國政府已把「穩就業」視為今年經濟政策的重點之一，鼓勵引導青年城鄉就業工作，但許多專家仍認為當局嚴厲的「清零政策」加劇了中國嚴重的失業問題。
中國官媒《新華社》更是發布特稿，指出領導人習近平視察時強調「有些學校為了追求高就業率，弄虛作假，搞『拉郎配』（不顧意願的強制媒合），簽了再說。這樣不行，不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生」，還叮囑大學生就業要「懷著平實的心」，並綜合考慮自身條件和社會需求，防止「高不成、低不就」。事實上，根據中國教育部的規定，一個大學學科的就業率如果連續兩年低於60%，就必須調整招生計劃，因此許多學校將學生就業與能否獲得畢業證書、學位掛鉤，造假高就業率避免面臨被迫招生的處境。