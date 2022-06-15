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疫情延燒！首例青少年MIS-C病例出現　過去曾接種2劑BNT

▲羅一鈞表示，國內新增382例中重症，其中有5例重症患者為青少年、兒童，另外3起MIS-C中，出現首例青少年確診。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞表示，國內新增382例中重症，其中有5例重症患者為青少年、兒童，另外3起MIS-C中，出現首例青少年確診。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 14:27:13

中央流行疫情指揮中心今天（15日）表示，國內新增382例中重症，有5例重症患者為青少年、兒童，個案中出現首例青少年MIS-C，一名13歲男童，5月初確診新冠肺炎，直到6月初再次發燒，連續4天後，出現紅疹、結膜炎等症狀，因此送往急診，診斷後確認為MIS-C。

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，重症個案中，有5例分別為兒童、青少年，3起MIS-C、1例腦炎、1例細支氣管炎；MIS-C個案中出現首例青少年確診，該名患者為13歲男性，過去沒有慢性病史，接種過2劑BNT，5/3確診時，連續發燒2天，之後病況趨穩。

但到6/6又再度發燒到39.4度，並持續4天，6/10症狀加劇，出現紅疹、結膜炎、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、腹痛、頭痛、頭暈、胸悶、喘等，6/11送往急診，經評估為MIS-C，目前在一般病房治療。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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