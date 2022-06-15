中重症+392例！2例兒童MIS-C、2歲男童腦炎　病程曝光

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針對2例兒童MIS-C案例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這兩位小朋友，是一名五歲男童和十歲女童，他們分別是在5中旬跟5月初確診，經過三個禮拜、五個禮拜後，出現發燒、紅疹、結膜炎等相關症狀而到醫院就醫，經過醫師診治確診為是MIS-C，未住加護病房，都屬於相對沒那麼嚴重的個案。
另有還有一名兩歲男童疑似腦炎，羅一鈞表示，該名男童沒慢性病史，他是在6月10日當天有發燒到38.6度，快篩陽性，出現意識改變、抽搐到急診，有呼吸窘迫情形，因此有插管接呼吸器，經頭部電腦斷層發現有腦水腫，因此收治到加護病房，有疑似腦炎因此使用相關降腦壓藥，也有用瑞德西韋、免疫球蛋白等進行治療，目前仍在加護病房中，病況穩定。
羅一鈞指出，今天還有一例為一歲男童，是經醫院後續補送資料，經過審查後確診的個案，他是五月重症，5月7日時確診、5月9日呼吸困難有胸凹、呼吸窘迫進行插管，並使用瑞德西韋等藥物，後續在5月11日拔管、移除呼吸器，5月12日出加護病房，5月15日康復出院。（編輯：林莞茜）
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