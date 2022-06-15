死亡＋143！30多歲男心肺雙重效應併發 確診到離世僅4天
中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增68,965例COVID-19確定病例，分別為68,939例本土個案及26例境外移入；另確診個案中新增143例死亡。其中最年輕的死亡個案僅有30餘歲，本身患有心臟病史，6月7日確診後出現心衰竭、肺水腫，病情惡化引發肺炎併呼吸衰竭，6月11日病逝。
指揮中心統計，今日新增143例死亡個案，有141人有癌症等重大疾病或慢性病史，完全沒接種疫苗的有64人，只打過1劑的有17人，打過2劑的有21人，打滿3劑的有41人。年齡超過90歲以上的有39人，80～89歲的有51人，70～79歲的有26人。
羅一鈞表示，特別值得注意的一例年輕確診者死亡個案是位30多歲的男性，未曾接種過疫苗，患有慢性心臟病史。在染疫後出現心臟衰竭，本身心臟病惡化出現肺水腫，染疫引起肺炎、呼吸衰竭，心肺雙重效應過世。6月7號發病確診當日就醫住院，6月11號病逝。（編輯：倪浩軒）
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