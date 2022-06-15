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名家論壇》錢震宇／黃珊珊是「柯文哲第二」

▲台北市副市長黃珊珊將接替柯文哲參選下屆台北市長。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊將接替柯文哲參選下屆台北市長。（圖／台北市政府提供）

文/錢震宇

2022-06-15 14:31:31

「如果政治是高明的騙術，那選舉就是騙術的成果發表會」。

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台北市副市長黃珊珊將接替柯文哲參選下屆台北市長，黃珊珊本身是親民黨籍，又以無黨籍身分參選，卻頻頻出席民眾黨活動並替民眾黨議員參選人造勢，被質疑是在利用民眾黨資源。黃珊珊解釋，「黨派從來不是問題，政黨之間也有合作關係」。話雖如此，卻從沒看到黃珊珊替藍綠參選人站台，如果服務不分顏色，又何必執著於民眾黨？

選舉就是說服選民的過程。黃珊珊若認為政黨不是重點，自己也不必加入民眾黨，就必須說服選民「政黨因素」在選舉的過程以及當選後，完全不會影響施政風格及態度。重點是，不該「假無黨中立之名，行政黨背後支持之實」。

黃珊珊對外強調，她從來沒有覺得政黨是個問題，大家都應該正常地思考，就能把政黨的藩籬拿掉，而非畫地自限。如果黃珊珊真如同自己所講，那應該宣示自己公平無私，無論任何黨派參選人活動，她都一視同仁參加；而不是佔著副市長資源，只替民眾黨的人輔選。

她還說，當初柯文哲選市長也是無黨籍，大家不要只想政黨利益。黃珊珊敢說這樣的昧心之論，也真是讓人傻眼。2014年的柯文哲雖然是無黨籍，但他從頭到尾就是一個深綠，剛開始選台北市哪裡是為了台北市民，而是被民進黨當成棋子利用，藉此幹掉國民黨執政。柯文哲當時對政治沒有概念，核心幕僚都還是綠營無條件支援。

打著「白色力量」的柯文哲，其實是披著白袍的綠營，過程中不斷跟選民灌輸，自己無黨無派、公開透明，但背後一直是民進黨在支持。時任民進黨台北市黨部主委莊瑞雄事後說，柯文哲真的是墨綠，總是說他「最討厭的就是國民黨和蟑螂」；民進黨內評估，如果2014年柯文哲拿下台北市，2016總統將會政黨輪替，結果也正如預料。

柯文哲以「白色」假象騙了台北市民，選後坦承是跟民進黨合作；民進黨則放棄政黨價值與理念，暫時裝瞎，力挺柯文哲，綠白彼此利用，結果是市民被玩。試問黃珊珊，這樣的柯文哲有把民意放前面？有找回良心嗎？你還覺得柯文哲是無黨嗎？

2014年民進黨全黨上下幫助柯文哲打台北市長選舉。2015年柯文哲就跑去跟民進黨密商，組成「首都進步大聯盟」，結合民進黨、親民黨、無黨籍、時代力量、綠社盟的立委參選人，目的只有一個「全力拉下各選區國民黨候選人」。選前談好的條件，選後成了政治利益交換的籌碼，當時親民黨的黃珊珊就是聯盟其中一員，請問黃珊珊「妳是忘記了，還是害怕想起來？」妳明明就是把政黨利益、個人利益放到最前面！

2018年民進黨不演了，決定自己派姚文智出來。柯文哲索性也不裝了，成立民眾黨跟民進黨對幹。到了2022年，換成親民黨的黃珊珊繼續演？

加入政黨就是認同政黨的價值及理念，也是讓民眾了解對政治的認知。請問黃珊珊當初加入新黨的理由為何？後來加入親民黨又是為何？現在如果刻意用無黨籍參選，又是為何？只會迴避，又不敢承認自己的政黨，從頭到尾都在騙的人，有什麼資格說服選民相信妳，難保不會又是「柯文哲第二」？


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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