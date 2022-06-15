遠距商機助攻！通訊傳播設備產值1767億元、創近5年高點

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根據經濟部分析，2011年因受惠本土品牌手機熱銷，也就是當年叱吒風雲的HTC，推升通訊傳播設備業產值達6030億元歷史高峰，其中電話及手機業產值產值占4818億元，隨後因國際手機大廠競爭激烈而逐年大幅下滑。
沉寂多時，近年網通設備需求活絡，加上廠商回台擴增產線，通訊傳播設備業產值在2019年結束連續7年負成長，2021年產值達1,767億元，為近5年新高，年增8.7%，連續3年正成長；觀察今年1-3月，通訊傳播設備業產值達500億元，續增26.6%，表現亮眼。
經濟部進一步分析，在網通設備的部分，因受惠美中貿易爭端加速全球供應鏈重組，廠商陸續移轉生產重心，擴增國內生產比重，使得網通設備業主要產品產值明顯提升。
在網路連接器方面，2019、2020年因交換器、路由器產量攀升，產值分別增加79.1%及15.5%，2021年部分廠商雖受缺料影響生產進度，僅年增0.8%，但產值544億元仍為歷年最高，今年1至3月因缺料問題緩解，加上雲端運算對網路設施需求熱絡，帶動產值續增30.0%。
在其他無線通訊設備方面，隨著無線網路技術持續發展，加上5G無線通訊設備訂單挹注，推升產值持續成長，2021年產值達570億元，為歷年最高，年增13.6%，今年1至3月產值續增34.0%。
至於其他有線傳輸裝置的部分，2021年因網路應用相關設備需求活絡，致產值增加22.1%，且今年因美國訂單挹注、3月中國大陸封城，廠商接獲轉單，推升1至3月產值大幅增加42.6%。
數據機近年也受惠於網路通訊需求暢旺，國內及歐美訂單成長，加上廠商擴增國內產能，致數據機產值上揚，2021年產值達62億元，為97年以來最高，今年1至3月產值更續增9.7%。
經濟部表示，今年因個人、家用到企業的網路資訊傳輸量增加，加上疫情改變民眾生活模式，促使相關網通設備需求活絡，且廠商回台投資持續進行，網通晶片短缺問題更逐步緩解，預期台灣今年網通設備業產值可望續創佳績。