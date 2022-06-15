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大鑫「中國快篩」混充原廠貨！羅一鈞：EUA審查不防小人

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前檢調已介入調查，如有不法都會嚴處。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前檢調已介入調查，如有不法都會嚴處。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 14:57:42

日前大鑫資訊公司所販售的「富樂快篩試劑」遭民眾檢舉，拿中國快篩混充美國原廠貨，使用後無法呈現品管線（C線）、測試線（T線），粗估不法獲利高達1億多元，對此，羅一鈞表示，食藥署EUA審查很嚴格，但很多措施「不防小人」，目前檢調已介入調查，如有不法都會嚴處。

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據了解，大鑫公司今年5月10日獲衛福部食藥署核准輸入由美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，隨即取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、臺中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案。

豈料民眾卻陸續發現，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果，檢調認為，大鑫公司涉有產地虛偽標記外，品質也不良，相關被告因此涉嫌違反醫療器材管理法及刑法妨害農工商、詐欺等罪，一併被搜索及約談。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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