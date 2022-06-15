大鑫「中國快篩」混充原廠貨！羅一鈞：EUA審查不防小人
日前大鑫資訊公司所販售的「富樂快篩試劑」遭民眾檢舉，拿中國快篩混充美國原廠貨，使用後無法呈現品管線（C線）、測試線（T線），粗估不法獲利高達1億多元，對此，羅一鈞表示，食藥署EUA審查很嚴格，但很多措施「不防小人」，目前檢調已介入調查，如有不法都會嚴處。
據了解，大鑫公司今年5月10日獲衛福部食藥署核准輸入由美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，隨即取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、臺中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案。
豈料民眾卻陸續發現，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果，檢調認為，大鑫公司涉有產地虛偽標記外，品質也不良，相關被告因此涉嫌違反醫療器材管理法及刑法妨害農工商、詐欺等罪，一併被搜索及約談。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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