原物料成本飆高、衛生紙再漲？永豐實：持續審慎觀察

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會上有小股東提問，希望「不要股價掛了，就掛了！」，甚至還拿出經營管理的書籍要送給董事長何奕達，何表示感謝並回應，今年起全世界政經情勢有隱憂，且高通膨，短時間股價波動難免，公司尊重資本市場機制，但永豐實致力讓消費者有更健康安全美好的生活。
永豐實指出，2021年兩岸皆受疫情影響，經濟活動轉瞬限縮到最小範圍，對於民生消費打擊甚鉅。但疫情之下，民眾的使用習慣改變，居家料理與外帶外送同時增加，自推出就廣受消費者喜愛的五月花厚棒衛生紙與廚房紙巾銷售進一步成長。中國大陸除受疫情影響，能耗雙控及能源價格狂飆等多種因素亦使營運成本大幅上漲。2021年雖受多方挑戰，幸賴全體團隊透過深化客戶合作、優化產品結構、提升採購能力等多管齊下，力求在各種變數之下穩定經營。
永豐餘表示，公司消費品實業一向以消費者為核心，將持續洞悉民眾、市場不斷變動的需求，是開發新產品提供消費者更好使用體驗的根本。2022年5月底，永豐餘消費品實業針對600位消費者進行使用行為調查；發現消費者除了價格，選購產品也越來越以「功能性」為優先考量。
其中消費者對於廚房用紙的前3大選購重點為吸油吸水量、強韌不易破、吸油吸水速度；而有超過 7成消費者，正尋求「可抽取式」的廚紙型態，讓擺放與使用更簡單。永豐餘消費品實業聆聽消費者需求，即將在6月底上市得意「易手抽」抽取式廚房紙巾；除了強韌不易破，還有第三方食用級檢驗，讓消費者安心使用廚房紙巾接觸食物。同時，更加大尺寸，強化吸油吸水量，給消費者更優質的選擇。
2022年國際局勢劇烈變動，經營團隊將密切觀察原物料趨勢，謹慎因應成本變化，並持續聆聽觀察消費者需求，戮力發展功能性商品。紙品將加強推廣居家生活好幫手的廚紙產品；潔品則進一步開發健康及防疫產品。此外，公司也繼續深化落實ESG與企業永續，循序使用友善環境的成分，逐步降低塑料使用，研發綠色商品，並提高綠色能源及生質燃料等替代性燃料比例，降減碳排，為地球永續盡一份力。
而股東會後，媒體詢問衛生紙還有可能再漲價嗎？永豐實指出，原物料上漲是國際趨勢，確實面臨不小的成本壓力，但衛生紙是民生必需品，一有不當會影響民眾消費、降低需求，因此對於產品調漲會非常審慎，將持續觀察，而目前價格不變。