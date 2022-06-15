幣圈寒冬來臨！Coinbase大砍18%員工　上千人受影響

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根據《CNBC》報導，目前Coinbase員工總數超過5,000人，這一波裁員將導致約1100人失去工作，被資遣的員工至少能夠獲得3.5個月薪資，而年資每滿1年者，將可額外獲得2週薪資補償。
Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）表示，經濟連續成長超過10年後，似乎要進入衰退；經濟衰退可能導致加密貨幣再次進入寒冬，交易活動隨之大幅削減，並且時間可能拉得很長。
阿姆斯壯指出，由於過往加密貨幣寒冬都會導致交易量大減，「因為很難預測經濟或市場狀況，所以我們總是做好最壞的打算，才有辦法在任何情況下經營業務。」
近幾年Coinbase開始大舉擴編人力，2020年初時員工總數約為1200人，而今年初就已經達到3700人左右，間隔不到半年，員工總數又上升到接近5000人的水準。
而Coinbase進行裁員早有跡象，5月中時就發布公告，將放慢招募人才的速度，到了6月初，Coinbase更進一步宣布將無限期凍結招募，並取消部份已經發給新員工的職缺。
而在Coinbase宣布裁員之前，已經以數十家科技和加密貨幣公司大砍新進人員招募。加密貨幣借貸銀行BlockFi 13日也表示，將裁員20%。另外Crypto.com、Gemini與Rain Financia等多間加密貨幣交易所或相關平台近來也相繼宣布裁員。