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成人解隔也要注意！傳國內現首例MIS-A　羅一鈞這麼說

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對成人多系統發炎症候群MIS-A相關議題做出回應。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對成人多系統發炎症候群MIS-A相關議題做出回應。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-15 15:21:27

國內疫情持續延燒，今（15）日新增68939例本土個案，另新增26例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例，死亡增143例、中重症有392例，不過昨日新增的2例40多歲男性確診個案死亡，讓外界懷疑國內可能已出現MIS-A（成人多系統發炎症候群），對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，該兩案年齡40歲以上，且發生到死亡時間在2週之內，評估MIS-A可能性不高。

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目前國內有多起MIS-C（兒童多系統發炎症候群）通報個案，今日就有1例青少年個案、2例兒童個案，但在昨日公布的死亡個案中，有2名40多歲男性，本身無慢性病，卻在解除隔離後死亡，死因尚在調查中，前國健署長邱淑媞為此懷疑，這2名個案可能是MIS-A，也就是成人版的多系統發炎症候群。

對此，羅一鈞在疫情記者會上回應稱，前年新冠疫情流行約半年後，有流行國家略有注意到比MIS-C更罕見，在年輕成年人發生類似川崎氏症，或者事項MIS-C的這種多系統發言症候群，比較完整分析統計，是去年9月時，美國團隊有針對國際上以及有通報到美國CDC的總共212位，符合MIS-A個案統計分析，平均年齡落在19到34歲，平均21歲。

羅一鈞指出，那時他們把19歲當作一個切點，19歲以下算是MIS-C、19歲以上算是MIS-A，但整個平均年齡還是偏向20初頭的年齡層，比較不是落在40歲、50歲以上的年齡層，其中男性佔7成；另外從確診到MIS-A發病，中間間距平均是28天，範圍是從20天到36天的範圍，因此一般來講，都要確診後三周以上才有機會出現MIS-A症狀。

羅一鈞說，如此來看，昨天公布兩位的年輕男性，年齡在40歲以上，發病到發生後續死亡的起算時間，大概都是在2周以內，一位是8天、 一位14天，都還沒有到3周以上，以他自己評估，這是MIS-A機率不是那麼高，不過各種可能性不能完全排除，不過就個案來講，還需要細部研究相關症狀跟發病相關因素，比較能做後續研判，不過目前還沒接到有關MIS-A臨床通報，所以國內還沒有真正通報為MIS-A個案。

針對MIS-A症狀，羅一鈞說，主要有5大項，其中發燒佔96%、低血壓相關症狀佔60%、心臟功能低下佔54%、有呼吸困難、喘佔52%、腹瀉佔52%等等。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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