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IE釘子戶搬家前別忘了「我的最愛」　2招移到Edge繼續愛

▲微軟EDGE瀏覽器將正式取代IE，官方也提供IE「我的最愛」的移轉方式。(圖／翻攝官網)
▲微軟EDGE瀏覽器將正式取代IE，官方也提供IE「我的最愛」的移轉方式。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-15 15:51:36

IE瀏覽器正式走入歷史，微軟宣布以Microsoft Edge正式取代IE，如果你是IE釘子戶，現在真的不得不轉站到Edge或其他瀏覽器了。微軟官方也提供將 IE 「我的最愛」資料移到 Microsoft Edge，讓IE上的最愛跟著帶到新瀏覽器上「繼續愛」。《NOWnews今日新聞》幫大家整理出「匯出至HTM檔案」及「匯入至Edge」的方法，照著做就好！最後溫馨提醒一件事，為了避免部分老網站只支援IE，微軟在Edge中設置了「IE模式」，雖然短時間還能無痛接軌，讓大家假裝用一下IE，不過這項計畫也會在2029年終止。

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將我的最愛匯出至HTM 檔案

  1. 在 Internet Explorer 瀏覽器中，選取 [檢視我的最愛、摘要和歷程記錄]，或選取 Alt + C 開啟 [我的最愛]。
  2. 在 [加到我的最愛]功能表底下選取 [匯入和匯出...]。
  3. 選取 [匯出到檔案]，然後選取 [下一步]。
  4. 在選項的檢查清單上選取 [我的最愛]，然後選取 [下一步]。
  5. 選取要自其匯出 [我的最愛] 的資料夾，然後選取 [下一步]。
  6. 輸入或瀏覽至想要匯出檔案的所在位置。
  7. 依序選取 [匯出]、[完成]。
  8. [我的最愛] 會出現在所指定位置的 htm 檔案中。您將需要在 Windows 10 電腦上存取此檔案，可透過電子郵件傳送檔案給自己、儲存到外接式儲存裝置，或使用儲存到雲端。
▲在 IE瀏覽器結束服務前，可將 [我的最愛]匯出，並移轉到新的瀏覽器，就能接續使用。（圖／翻攝官網影片）
▲在 IE瀏覽器結束服務前，可將 [我的最愛]匯出，並移轉到新的瀏覽器，就能接續使用。（圖／翻攝官網影片）
將我的最愛匯入至 Microsoft Edge

  1. 請在新的 Windows 10 電腦上依照下方指示：
  2. 找出Internet Explorer 匯出至 htm 檔案。
  3. 在 Microsoft Edge 中，選取 [設定及其他] > [設定] > [匯入或匯出] > [從檔案匯入]。
  4. 從您的電腦選擇檔案，[我的最愛] 就會匯入 Microsoft Edge。
  5. 若要在 Microsoft Edge 中檢視已匯入的我的最愛，請移至 [我的最愛]
 

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