IE釘子戶搬家前別忘了「我的最愛」　2招移到Edge繼續愛

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- 在 Internet Explorer 瀏覽器中，選取 [檢視我的最愛、摘要和歷程記錄]，或選取 Alt + C 開啟 [我的最愛]。
- 在 [加到我的最愛]功能表底下選取 [匯入和匯出...]。
- 選取 [匯出到檔案]，然後選取 [下一步]。
- 在選項的檢查清單上選取 [我的最愛]，然後選取 [下一步]。
- 選取要自其匯出 [我的最愛] 的資料夾，然後選取 [下一步]。
- 輸入或瀏覽至想要匯出檔案的所在位置。
- 依序選取 [匯出]、[完成]。
- [我的最愛] 會出現在所指定位置的 htm 檔案中。您將需要在 Windows 10 電腦上存取此檔案，可透過電子郵件傳送檔案給自己、儲存到外接式儲存裝置，或使用儲存到雲端。
- 請在新的 Windows 10 電腦上依照下方指示：
- 找出Internet Explorer 匯出至 htm 檔案。
- 在 Microsoft Edge 中，選取 [設定及其他] > [設定] > [匯入或匯出] > [從檔案匯入]。
- 從您的電腦選擇檔案，[我的最愛] 就會匯入 Microsoft Edge。
- 若要在 Microsoft Edge 中檢視已匯入的我的最愛，請移至 [我的最愛]