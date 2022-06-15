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廢除校服繡姓名？潘文忠：尊重學生意願、111學年度實施

▲教育部長潘文忠今（15）日指出，國教署在5月召開研商會議，會中達成共識，學校不該強制學生在校服上繡名字，應尊重學生個人意願且不應有性別差異，盼在111學年度起實施。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.15）
▲教育部長潘文忠今（15）日指出，國教署在5月召開研商會議，會中達成共識，學校不該強制學生在校服上繡名字，應尊重學生個人意願且不應有性別差異，盼在111學年度起實施。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.15）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-15 15:22:52

過去許多國高中規定校服要繡上校名、學號或學生姓名，方便師長辨識，但繡名字恐侵害隱私權和安全之虞，有些學校改規定，只要求男學生在校服上繡名字，也引發性別歧視疑慮。教育部長潘文忠今（15）日指出，國教署在5月召開研商會議，會中達成共識，學校不該強制學生在校服上繡名字，應尊重學生個人意願且不應有性別差異，盼在111學年度起實施。

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立委王婉諭今年3月時在立法院質詢中提到，面對資訊化的浪潮，為了保護學生隱私，保障人身安全，教育部應要求校方修改目前要求學生於制服上繡姓名的規定。

她在近日收到教育部回函表示，國教署在今年5月24日邀集全國高中以下各級學校學務工作行政代表、校長團體代表、家長團體代表、教師團體代表、兒少代表、地方政府行政主管等召開研商會議。

會中達成3共識，包括基於校園內外識別學生身分仍有其必要性，尤其是緊急危安狀況發生時，為能立即識別身分，並即時引入相關資源，與會人員均認同學生於校服上繡學號；是否規定學生須於校服上繡姓名，應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異。

建議學校可透過學校服儀委員會民主程序機制，廣泛蒐集學生意見，同時也一併考量家長、教師等意見，進行討論，且除有明顯違反法規規定的情形外，校務會議不得修改服裝儀容委員會審議通過內容。

潘文忠表示，該議題受到各界關切，據先前統計，全台校服繡姓名的狀況，國小不到8%、國高中近5左右，透過研商會議討論後，會議共識覺得繡學號能達到功能，但繡名字有困擾，須檢討。國教署在會後將會議結果函知各主管機關、學校，考量新學年度起有新生入學，涉及校服處理，盼各校能在111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。

若學校討論後決定在校服上繡姓名是否合乎規定？潘文忠說，學校在服裝上為管理而管理的心態值得檢討，就像過去學校禁止學生將保暖外套穿在校服外，管理過於僵化，教育部應對這些過於僵化而未達到實質效益的服裝儀容規定，逐步做檢討。

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