Tag人物／憑一個信念活著　街賣者:我想存錢動手術站起來

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七年前，邱芳國仍是意氣風發的台商，他遠赴中國大陸經商，不料意外造成的脊椎損傷演變成細菌感染，即使連忙趕回臺灣動手術，還是造成了下半身癱瘓的結果，一夕之間邱芳國的人生跌入谷底，不僅失去了工作能力，還必須仰賴他人照顧，才能完成生活自理，原本居住在護理之家，每個月固定支出就要三、四萬元，邱芳國的親哥哥面對這樣的處境也愛莫能助，生命的無常就如同潮水一般，一波未平、一波又起，離開護理之家的邱芳國仰賴輪椅無法工作，他絕望到不知道自己該怎麼活下去？
《台灣新巨輪服務協會》是由陳安宗理事長為肢障者特別成立的社團法人協會，透過提供住所、街賣、行動餐車等活動，讓輪椅族也可以自食其力，重新回到社會上生活，街賣曾經被媒體誤傳為是遭人控制的詐騙集團，以身障者利用社會大眾的同情心牟利，然而陳安宗以身障者的角度出發，為身障者打造出友善舒適的居住以及工作環境，20年來《台灣新巨輪服務協會》服務超過上百位的身障朋友，有些身障者重新回到社會自力更生，陳安宗去年更設計出全臺首輛無障礙行動餐車，用行動證明協會所獲得的每一分錢，都實實在在的回饋到這些障礙者、街賣者身上。
邱芳國加入街賣的行列約2年，遇到了濕漉漉的梅雨天，雙腳不能淋濕，也就用信手捻來的大塑膠袋包住雙腿，做個簡單的防護後，就風雨無阻的出門了，因為工作機會對他們身障者來說，就是得來不易的，從一個呼風喚雨的生意人，變成馬路旁的街賣者，邱芳國認為兩者都是做生意，「就是很簡單嘛！你頭低一點、講話口氣好一點，街賣來講，其實並不是很困難。」
生命的際遇總是讓人措不及防，沒有人會知道明天與意外哪一個先來，面對自己的遭遇邱芳國選擇了接受，即便對於街賣工作已經習以為常，邱芳國仍希望，若是有人在路上遇到他，邱芳國說：「把我們當一般人就好，不要有那種歧視的眼光來看我，因為說真的我如果沒有身障，我不會出來街賣。」幾乎所有的街賣者都是身障者，即使正常人都會失業了，大部分的身障者要找到一份正常的工作幾乎可以說是不可能的，而像是邱芳國一樣的身障者或街賣者，他們的願望其實很有限，他們只求可以抱持著希望活下去。
【#Tag人物小檔案】
■姓名：邱芳國
■街賣資歷：二年
■故事：因工脊椎損傷，半身癱瘓
■願望：希望手術過後，重新站起來！