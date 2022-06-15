女老師長新冠肺氣不足 中藥調理恢復「肺活量」

台中市一名 35 歲女老師，三個月前感染新冠肺炎康復後，體力不如從前，連爬樓梯都感吃力，還會胸悶，日前到中國醫藥大學附設醫院中醫部求診，經賴香君中醫師診斷為肺氣不足，屬於長新冠症候群，建議服用中藥調理與食療後，女老師順利恢復以往的「肺活量」。

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賴香君中醫師表示，長新冠（ Long COVID ），指的是感染新冠肺炎長期後遺症，其成因仍未完全解答，目前僅知後遺症可能來自於病毒雖從病人身體大部分器官清除，但仍潛伏在人體某些角落，比如腸道、肺部或神經系統。再者，病毒肆虐期會直接感染人體多種細胞，並引發過度活躍的免疫反應，經過一段時間急性症狀減低，但整體發炎尚未完全平復，因而造成長期後續症狀。

賴香君說，一般而言，多數新冠肺炎感染者在 2 ～ 4 週內可脫離急性期，但約有 30 ～ 60 ％的人仍具有持續症狀。其中大約有 20 ～ 30 ％的症狀，甚至比疾病早期更明顯，或在焦慮壓力下有疲倦、呼吸困難、胸悶、記憶力下降、失眠等困擾，若上述症狀持續存在 2 個月以上，就屬於長新冠症候群患者，女老師就是其中之一。

中醫師說，感染新冠後遺症可分為四大類，可對症下藥服用中藥調理。一是氣陰兩虛型，容易疲、口乾心悸，自覺低熱，可配合食用百合枸杞木耳及茯苓、蓮子。二是肝鬱氣滯型，容易胸悶、焦慮或失眠，可飲用疏肝解鬱茶像陳皮、薄荷薰衣草等。

第三型是 疲倦乏力、胃口不佳、胸悶腹脹的肺脾氣虛型 ，女老師就是屬於這一型，服 用健脾補氣中藥如黃耆、黨參、山藥、茯苓、芡實等等，已改善症狀。至於 所謂的腦霧症狀，屬於清氣不升型，氣不足沒有辦法往上升，以致於腦部的營養氣血不夠，可以食用黃耆天麻等中藥材。