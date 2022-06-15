女老師長新冠肺氣不足 中藥調理恢復「肺活量」

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賴香君說，一般而言，多數新冠肺炎感染者在2～4週內可脫離急性期，但約有30～60％的人仍具有持續症狀。其中大約有20～30％的症狀，甚至比疾病早期更明顯，或在焦慮壓力下有疲倦、呼吸困難、胸悶、記憶力下降、失眠等困擾，若上述症狀持續存在2個月以上，就屬於長新冠症候群患者，女老師就是其中之一。
中醫師說，感染新冠後遺症可分為四大類，可對症下藥服用中藥調理。一是氣陰兩虛型，容易疲、口乾心悸，自覺低熱，可配合食用百合枸杞木耳及茯苓、蓮子。二是肝鬱氣滯型，容易胸悶、焦慮或失眠，可飲用疏肝解鬱茶像陳皮、薄荷薰衣草等。
第三型是疲倦乏力、胃口不佳、胸悶腹脹的肺脾氣虛型，女老師就是屬於這一型，服用健脾補氣中藥如黃耆、黨參、山藥、茯苓、芡實等等，已改善症狀。至於所謂的腦霧症狀，屬於清氣不升型，氣不足沒有辦法往上升，以致於腦部的營養氣血不夠，可以食用黃耆天麻等中藥材。
賴香君醫師表示，患者透過中藥調理，可早日平衡病毒感染後的人體紊亂，有助恢復健康。除此之外，中醫師也建議搭配導引復健，如八段錦、太極拳等，都是很好的方法。在後疫情時代，仍要落實戴口罩、勤洗手、不群聚，起居有節，以達到免疫平衡的健康目標。